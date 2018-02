Sliač víťazom „zabíjačkového“ turnaja (+ FOTO)

Dobrá Niva hostila „zabíjačkový“ turnaj trojíc v nohejbale.

24. feb 2018 o 10:59 Stanislav Černák

DOBRÁ NIVA. Do Dobrej Nivy zavítalo desať družstiev. Hralo sa v dvoch päťčlenných skupinách systémom každý s každým na dva hrané sety do 11 bodov. Do štvrťfinále postupovalo dokopy 8 družstiev.

Počas celého turnaja sa ukázala obrovská vyrovnanosť účastníkov, keď mohol vyhrať každý s každým. Takmer každý zápas sa lámal na posledných loptách. Víťazom tohto turnaja sa napokon stali nohejbalisti zo Sliača v zložení Davin, Panica, Sorokáč). Vo finále si táto trojica poradila s 2:1 na sety, aj keď prvý set vyznel lepšie pre Ružomberok. Tretí skončil Martin.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Senohrad a územie Lešti oslobodili pred 73 rokmi, veľký podiel mali Rumuni

Top hráčmi turnaja sa stali Karol Serdel (Martin), Matúš Davin (Sliač) a Marek Kišik (Sokol). Špeciálnu cenu organizačného výberu turnaja získal Ľubo Kratochvíl z trnavy, ktorý dohral turnaj aj napriek zdravotným problémom.