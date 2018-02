Rhapsody vystúpia v marci vo Zvolene. Taliani sa na slovenskú šou už tešia

Do Zvolena mieri známa talianska metalová skupina Rhapsody. Pôjde o rozlúčkové turné tejto formácie, ktorá sa predstaví v takmer pôvodnej zostave.

23. feb 2018

ZVOLEN. Jedinou slovenskou zastávkou tohto špeciálneho turné talianskych power metalových symfonikov Rhapsody bude šou vo Zvolene. Vyznavači fantasy, drakov a bojovníkov vystúpia v sobotu 10. marca v Dome kultúry ŽSR.

Cesta za úspechom sa zdala pre Talianov Rhapsody jednoduchá. Už debut zapôsobil na scéne ako bomba. Symfonický metal sa uchytil ihneď, z kapely sa stalo jedno z najobľúbenejších európskych metalových zoskupení tej doby. Avšak prišli aj problémy.

Zlým ťahom sa stala obmedzujúca zmluva s kapelou Manowar a skupinu to pozastavilo na niekoľko rokov. Rhapsody takmer nehrali, mohli hrať len s Manowar. Po vypršaní nevýhodného kontraktu sa skupina vrátila aj k živému hraniu a albumy vychádzajú pod názvom Rhapsody of Fire. Po čase sa vyhrotili názorové spory medzi hlavnými mozgami Alexom Staropolim a Lucom Turillim.

Dochádza k rozdeleniu zostavy a vzniká aj „druhé“ Rhapsody – Luca Turilli´s Rhapsody. Každý vydáva albumy, absolvujú turné… Spevák Fabio Lione ostáva so Staropolim, za bicími ostáva drvič Alex Holzwarth, každý dopĺňa zostavu novými muzikantmi. S Lucom Turillim ostávajú gitarista Dominique Lerquinn a basák Patrice Guers.

Avšak prichádza rok 2017 a dobrá správa pre fanúšikov: Rhapsody v zostave s Lucom Turillim a Fabiom Lionem prichádzajú s výročným a spomienkovým turné – „20th Anniversary Farewell Tour“. Muzikanti sa pripomínajú v klasickej zostave – až na nezúčastneného Alexa Staropoliho, ten si drží „svojich“ Rhapsody of Fire s (európskym) fanúšikom neznámymi menami.

„Na skvelý výber našich najlepších skladieb, budeme toho hrať dosť z albumov Symphony of Enchanted Lands a Power of the Dragonflame. Po množstve odohraných koncertov sa nám podarilo vyladiť setlist, máme však taktiež pripravených pár prekvapení a špeciálnych momentov na pódiu. Skvelá odozva na turné od všetkých fanúšikov by mala byť garanciou aj pre vás na Slovensku,“ odpovedal taliansky spevák v rozhovore pre Valhalla.sk na otázku, na čo sa môžu tešiť slovenskí fanúšikovia.

Lione netajil, že má rád fanúšikov spod Tatier. „Slovenskí fanúšikovia sú skvelí a oddaní. Vo všeobecnosti sa mi páči prístup ľudí, spievanie skladieb a zdieľanie skvelej atmosféry spoločne s kapelou,“ povedal.

V úlohe predskokanov sa vo Zvolene predstavia Fíni Beast in Black a rumunská skupina Scarlet Aura na čele s blonďatou dračicou Scarlet.