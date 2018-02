Vo Zvolene vznikol útulný futbalový štadión: Treba dobudovať chodník či parkovanie (FOTO)

Zisťovali sme súčasný stav zrekonštruovaného futbalového štadiónu vo Zvolene. Čo treba ešte dobudovať a naopak, s čím vládne spokojnosť?

22. feb 2018 o 14:21 Stanislav Černák

ZVOLEN. Zvolenčania sa tešia z nového futbalového štadióna už takmer dva roky. Starý šiel do zabudnutia v septembri 2015, v auguste 2016 už hrali futbalisti MFK Zvolen prvý druholigový duel na zrekonštruovanom futbalovom svätostánku.

Šlo o rýchlu a pomerne rekordnú rekonštrukciu. Niektoré záležitosti sa už dobudovávali takpovediac za chodu. Futbalový areál tvorí okrem hlavného štadióna ešte aj vedľajšie tréningové ihrisko a ihrisko s umelou trávou.

„Z vecí, ktoré museli byť hotové, je spravené všetko, inak by sme nedostali licenciu. Treba nám dokončiť chodník, parkovacie plochy v areáli, cesta sa bude dobudovávať súbežne so stavaním nového zimného štadióna. Momentálne sa robí projektová dokumentácia. Chceli by sme dobudovať aj osvetlenie hlavného ihriska, vyhrievanie, zavlažovací systém na oba ihriská,“ povedal šéf zvolenského klubu MFK Zvolen Peter Svetlánsky a pokračoval: „Najradšej by sme boli, keby to bolo čím najskôr, radi by sme to zrealizovali v roku 2018, ale sú tu ďalšie veci, ktoré my nevieme ovplyvniť.“

Zvolen má však plne vyhovujúci štadión na druhú najvyššiu slovenskú súťaž. Netreba zabúdať ani na okolie areálu, o ktorom hovoril riaditeľ MFK Zvolen. Sú to však záležitosti, ktoré sa dobudujú časom a nijako nelimitujú chod klubu. Šéf MFK vyjadril spokojnosť, aj keď...

„V rámci možností sme spokojní, ale spokojní nemôžeme byť nikdy. Sú tu veci, ktoré sa dajú vylepšiť. Chceme požiadať aj o granty na terénne práce za bránkami, máme vypracovaný projekt na detské ihrisko na začiatku areálu. Žiadame o výmenu umelej trávy na malom ihrisku, treba nám riešiť veľkú umelú trávu. Spokojní nebudeme nikdy, poviem to úprimne. Robíme všetko preto my aj mesto, aby to bolo funkčné, aby tu mala mládež vytvorené dobré podmienky na trénovanie a aby A-tím mal vytvorené dobré podmienky na druhú ligu.“

Istotne máme všetci v pamäti „starý“ štadión. Pri novom zmizla atletická dráha, priestory na státie za bránkami, tribúny na sedenie sú nové, moderné. Možno sa niekomu zacnie za starým futbalovým stánkom, no treba ísť s dobou a ak sme chceli hrať druhú ligu, musel mať Zvolen vyhovujúci štadión. Oproti starému sa však kapacita znížila.

„Chceli by sme, aby kapacita štadióna bola väčšia, ale buďme realisti. Súčasná kapacita je pre 2. ligu dostačujúca, ba až nadštandardná. Vznikol tu útulný štadión, ktorý poskytuje všetkým divákom určitý komfort. Budeme radi, keď si do nášho areálu nájde cestu čoraz viac fanúšikov,“ doplnil riaditeľ MFK Zvolen.