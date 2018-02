Vo Zvolene rastie veľký tenisový talent, Samuel Melaga dvojnásobným majstrom Slovenska

Dve zlaté medaily z majstrovstiev Slovenska v tenise priniesol domov do Zvolena 12-ročný Samuel Melaga.

21. feb 2018 o 12:24 Stanislav Černák

ZVOLEN. Reprezentant Fresh Clubu Zvolen Samuel Melaga dosiahol vynikajúci úspech na slovenskom halovom šampionáte v tenise v kategórii mladších žiakov v Piešťanoch. Štart majstrovstiev Slovenska bol presne v deň jeho 12. narodenín.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Dva tituly

Melaga skončil v uplynulom roku ako slovenská jednotka vo svojom ročníku. A práve preto bolo pre neho ťažké obhájiť prvenstvo. Samuel Melaga dokráčal v pohode pavúkom turnaja až do finále dvojhry, v ktorom si poradil so svojím súperom 6:2 a 6:3.

„Ráno pred finále som mal poriadny stres, búšilo mi srdce, bál som sa, že to pokazím. Avšak po povzbudivých slovách a radách od trénerky a ocina v prvom sete už zo mňa stres opadol,“ priznal mladý talent. „Samko hral s obrovským nasadením, robil všetko, čo som mu povedala,“ dodala jeho trénerka Jana Ištoková.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: FOTO: Powerlifterka z Pliešoviec úspešná v Škótsku

Melagovi sa darilo aj vo štvorhre. V nej so svojím spoluhráčom Tomášom Talajkom z domáceho klubu HSC Piešťany dokráčali až do finále, kde svojim súperom nedali šancu, zvíťazili 6:1 a 6:2.

Stíha školu aj tréningy

Samuel navštevuje základnú školu v Budči. Ako prezradila jeho mamina, je usilovný žiak, čistý jednotkár. „Zatiaľ stíham školu aj tréningy. Učitelia ma podporujú a uvoľňujú ma z vyučovania na tréningy aj zápasy. Školu nezanedbávam, aj keď tenis je môj život,“ prezradil mladý úspešný tenista.

Tenisové nasadenie

Melagovou trénerkou je Jana Ištoková, ktorá sa mu v klube Fresh venuje už 8 rokov. „Samka trénujem od jeho necelých štyroch rokov. Od malička bol poslušný. Je veľmi cieľavedomý, učenlivý, zodpovedný a prísny na seba. Stáva sa, že na tréningoch sa na seba hnevá, keď to nejde podľa jeho predstáv a to je známkou obrovského tenisového nasadenia,“ pochválila svojho zverenca Ištoková a pokračovala: „Od svojho útleho veku už získal veľa úspechov. Približne 56 trofejí a medailí. Pre svoj klub okrem terajších titulov vybojoval víťazstvo aj v detskom Davis Cupe SR 2016.“

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Šnúru či mostík urobí Zuzana Niščáková aj dnes

Po slovenskom šampionáte sa Melaga predstavil v Hrádku nad Nisou na majstrovstvách Európy, kde skončil spolu s ďalšími dvoma slovenskými reprezentantmi medzi 16 najlepšími krajinami starého kontinentu.

„Veľmi ďakujem svojim rodičom za podporu a svojej trénerke Janke, pánovi Mrkvanovi a Jakubovi Freiboldovi za všetko, čo pre mňa robia. Špeciálne ďakujem aj ocinovi, ktorý so mnou absolvuje všetky turnaje. Viem, že je to náročné, ale dúfam, že to robí rád,“ úprimne poďakoval na záver malý tenisový talent.