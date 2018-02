Na koncert Marie Rottrovej za predplatné MY

Exkluzívny koncert Marie Rottrovej sa uskutoční 14. apríla o 19. h. v Športovej hale Dukla na Štiavničkách v Banskej Bystrici.

19. feb 2018 o 14:31 RED

BANSKÁ BYSTRICA. Kto by nepoznal nezabudnuteľné hity Lásko, voníš deštěm, Markétka, či Měli sme se potkat dřív?

Česká hudobná legenda Marie Rottrová vystúpi v rámci turné 14. apríla aj v Banskej Bystrici.

Na Štiavničkách sa tentokrát predstaví s kapelou Bigband a hosťom Petrom Němcom, zaznejú aj pesničky z prvného albumu Flamingo – This Is Our Soul!

Časťou tohoto koncertu bude okrem osvedčených hitov aj návrat ku koreňom Lady Soul.

Marie Rottrová patrí k najobľúbenejším českým speváčkam. Vystupovala s kapelou Flamingo (Plameňáci), na slovenskej tour ste ju mali možnosť vidieť so skupinou Neřež.

Medzi jej nezabudnuteľné piesne patria: Kůň bílý, Řeka lásky, Měli jsme se potkat dřív, To nic, Lásko, Markétka, Lásko, voníš deštěm, Střapatá nohatá, Skořápky ořechů, Ten vůz už jel a mnoho ďalších.

Špeciálna akcia

Spoločne s organizátormi koncertu sme pre našich čitateľov pripravili zaujímavú predplatiteľskú súťaž.

Za ročné predplatné regionálneho týždenníka MY získate ako bonus aj dva lístky na exkluzívny koncert Marie Rottrovej v celkovej hodnote 40 eur.

Je to akcia, ktorá sa určite oplatí: Vychutnáte si naživo koncertnú atmosféru českej speváckej legendy a okrem toho dostanete každý týždeň čerstvé informácie z regiónu priamo do vašej poštovej schránky.

Bližšie informácie o súťaži získate priamo v redakcii, prípadne na telefónnom čísle 0905 385 484.