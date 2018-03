Na obnovu kúpeľov v Sliači treba desiatky miliónov eur

Pred polstoročím pýcha slovenského kúpeľníctva sa dnes drží na povrchu iba silou vôle.

4. mar 2018 o 9:44 TASR

SLIAČ. Pred polstoročím pýcha slovenského kúpeľníctva, dnes nevýrazné kúpele, držiace sa na povrchu iba silou vôle. Kúpele Sliač zažívajú od 90. rokov uplynulého storočia postupný úpadok, pričom každým rokom čakajú na svojho záchrancu.

Ministerstvo zdravotníctva najnovšie vyhlasuje, že štát by mal od vlastníkov kúpeľov, ktorými sú štátny MH Manažment a štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, akcie kúpiť a previesť ich na ministerstvo.

"Cieľom prevodu je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v kúpeľoch a revitalizovať zariadenia," uviedla pre TASR hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

"Aktuálne je materiál s návrhom na prevod akcií spoločnosti Kúpele Sliač, ktorý bol zverejnený aj v medzirezortnom pripomienkovom konaní, v štádiu vyhodnocovania pripomienok. Predpokladaný termín ukončenia vyhodnocovacieho procesu je koniec marca," dodala.

Len Palace si pýta 20 miliónov

Generálny riaditeľ kúpeľov Jozef Udič, ktorý je v čele kúpeľov päť rokov, hovorí, že nie celkom dobre si vie predstaviť revitalizáciu kúpeľov pod taktovkou štátu.

"Chce to veľa peňazí. Len do samotnej obnovy liečebného domu Palace, ktorý je najväčším zo všetkých liečebných domov, treba investovať 20 miliónov eur, do ďalších asi 10 miliónov eur, a to nehovorím o revitalizácii samotného areálu kúpeľov," konštatuje.

Sám vidí ich záchranu prostredníctvom silného investora zo zahraničia, ktorý, ako vraví, momentálne aj je a javí záujem.

Podľa neho kúpele utrpeli najmä známymi spormi o akcie kúpeľov z prelomu tisícročí a naposledy v roku 2011, keď sa počet poukazov preplácaných štátnou poisťovňou výrazne znížil. Špecializáciu, ktorou boli kúpele známe, a to liečba srdcovo-cievnych ochorení, si totiž začalo uvádzať hneď niekoľko slovenských kúpeľov, a tak poisťovňa poukazy na tieto indikácie prerozdelila.

Kúpeľom sa ale zvýšeným počtom samoplatcov podarilo každoročné straty vo výške približne jedného milióna eur znížiť na polovicu.

Choroby srdca

"Kúpele by pre vyrovnanie rozpočtu potrebovali okolo 12-tisíc klientov ročne, vlani sme ich mali 8-tisíc," pripomína riaditeľ. Napriek tomu má podľa neho toto zariadenie v hierarchii slovenského kúpeľníctva svoje opodstatnenie a kúpele by sa mali aj naďalej udržať.

"Vidíme aj zo štatistík, že stále viac ľudí, a to už aj v mladom veku, trpí chorobami srdca. Keďže Sliač bol a je známy dobrými výsledkami v doliečovacích procesoch a v navracaní ľudí do života po operáciách srdca, bolo by dobre, aby si toto renomé udržal," podotkol.