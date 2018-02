Školáci majú od pondelka prázdniny

Jarné prázdniny sa začnú školákom na strednom Slovensku.

16. feb 2018 o 10:17 TASR

ZVOLEN. Od pondelka 19. februára sa začína pre žiakov základných a stredných škôl obdobie jarných prázdnin. Týždeň oddychu je už tradične rozložený podľa jednotlivých regiónov Slovenska.

Ako prví sa na prázdniny môžu tešiť školáci v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji, ktorí si od školy oddýchnu od 19. do 23. februára. Vyučovanie sa im začne v pondelok 26. februára.

V tento deň sa začne týždeň voľna pre žiakov na východe Slovenska, teda v Košickom a Prešovskom kraji, a potrvá do 2. marca. Do škôl sa žiaci vrátia v pondelok 5. marca.

Najdlhšie si na jarné prázdniny musia v tomto školskom roku počkať školáci na západe Slovenska. V Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji sú naplánované od 5. do 9. marca a do školských lavíc sa opäť vrátia v pondelok 12. marca.

"V prípade, že rodičia prejavia záujem, riaditelia škôl v spolupráci so zriaďovateľmi môžu rozhodnúť o tom, že školské kluby detí budú v prevádzke aj počas prázdnin," uviedol rezort školstva.

Po jarných prázdninách čakajú školákov ďalšie prázdniny počas veľkonočných sviatkov. Školáci si oddýchnu od štvrtka 29. marca do utorka 3. apríla. Školské vyučovanie sa začne v stredu 4. apríla.