Úspešný comeback Švecovej, mladý Kostúr uštedril súperovi KO

Počas uplynulého obdobia boli v akcii ďalší traja bojovníci z Power Gym Zvolen.

14. feb 2018 o 10:46 Stanislav Černák

Banskobystrické Štiavničky hostili štvrté kolo Muay Thay ligy S.M.T.A. Z Power Gym Zvolen sa na tomto podujatí predstavili Kristína Švecová, Filip Žigo a Jozef Kostúr.

Kristína Švecová si zmerala sily s Monikou Moravíkovou s Kings Gym Bratislava v kategória do 67 kg. Veľkou zaujímavosťou je, že veľmi silná a tvrdá zápasníčka Švecová sa na scénu a do ringu vrátila po 12 rokoch. Zápas sa vyvíjal veľmi opatrne, keďže Kristína nevedela, čo môže čakať najmä od samej seba. „Obe súperky hrali opatrne, Kristína používala hlavne kombinácie rúk a tvrdých kolien v klinci. Párkrát trafila súperku hákom presne na bradu, no Moravíková to ustála. Naša Kristína postupne stupňovala tempo, zápasila s prehľadom a napokon zvíťazila 3:0 na body. Som rád, že prežila úspešný comeback,“ povedal o jej zápase tréner Power Gym Zvolen Richard Šmálik.

Potom sa predstavil Filip Žigo, ktorý mal za súpera Adama Okoličányho z Titan Gym v kategórii do 67 kg. Bol to tretí Žigov zápas v kariére. „Filip sa mierne zlepši, no chýba mu ešte prehľad, časovanie, stabilita a technika. Súperovi kombinácie veľmi nevracal, Okoličány mal mierne navrch a zvíťazil 3:0 na body,“ okomentoval Žigov zápas tréner Power Gym.

V juniorskej kategórii nad 91 kg si zmeral sily Jozef Kostúr s Ladislavom Klampárikom z Kings Gym Bratislava. Tento zápas bol pre oboch borcov druhý vzájomný, ten prvý sa skončil remízou. „Kostúrovi hneď v prvom kole sadol kop z otočky pätou na rebrá súpera a ten to už nerozdýchal. Jozef tak vyhral KO už v prvom kole. Toto víťazstvo je pre môjho zverenca veľkým úspechom, keďže má iba 17 rokov a jeho súper bol podstatne starší,“ prezradil Šmálik.