Zvolen má župana a bude mať aj Broadway

Poctou dvom hereckým bardom založili novú tradíciu. Ďalšie osobnosti budú nominovať samotní Zvolenčania.

14. feb 2018 o 8:20

ZVOLEN. V umeleckej brandži si postupne vybudoval prirodzený rešpekt a uznanie, preto keď na svoje akcie pozýval umelcov najvyššieho rangu ako Karel Gott, Helena Vondráčková, Pavol Habera, Marína Kráľovičová či Marián Labuda, nikto mu neodmietol.

Zvolenčan Ján Kubiš založil aj dnes už kultový Muzikálový festival Jozefa Bednárika v Brusne či Park velikánov v Kúpeľoch Sliač.

Jeho meno najnovšie Zvolenčania skloňujú v súvislosti s nedávnym Zvolenským plesom, ktorý so svojou agentúrou Bluemark usporiadal. „Mrzelo ma, že vo Zvolene dlho absentovala plesová tradícia, preto som sa pred štyrmi rokmi rozhodol obnoviť ju a podľa reakcií návštevníkov som urobil dobre,“ povedal.

„Zaumienil som si, že to bude ples pre bežných Zvolenčanov, ktorí nie sú v žiadnej privilegovanej skupine. Chcel som, aby mali možnosť vyraziť aspoň raz do roka za zábavou a stretnúť sa s priateľmi v príjemnom prostredí.“

Hneď prvým ročníkom nasadil plesu vysoký honor, pretože naň pozval českú spevácku divu Helenu Vondráčkovú.

Zvolenský župan

Tohtoročným plesom zaviedol Kubiš vo Zvolene nesporne zaujímavú tradíciu. Kým v uplynulých rokoch pasoval za krstného otca plesu rôzne osobnosti, teraz na ňom s primátorkou Lenkou Balkovičovou udelil čestnú funkciu Zvolenského župana.

„Zvolen bol celé stáročia župným mestom. To už síce neplatí, no my sme sa rozhodli aspoň symbolicky prinavrátiť mu niekdajší honor týmto vyznamenaním a zároveň si uctiť niektorú z našich významných osobností,“ vysvetlil.

„Tentoraz sme sa rozhodli pre veľmajstra hereckého umenia Štefana Šafárika. Samozrejme, o ničom dopredu nevedel. O to silnejšie boli jeho emócie, keď sme mu to oznámili a zavolali ho na javisko,“ opísal udalosti.

Možnosť nominovať osobnosť na pozíciu župana dostanú od budúceho roka priamo obyvatelia Zvolena. To, z akej oblasti si svojho kandidáta budú vyberať, nie je rozhodujúce.

„Podstatné je len to, aby to bola osobnosť pozitívnym spôsobom previazaná s naším mestom. Hoci pôjde len o čestnú funkciu, tabuľku s jeho menom chceme umiestniť aj na starú historickú radnicu,“ doplnil.

Zvolenská Broadway

To však nie je všetko. Županovi bude zo svojej funkcie vyplývať okrem iného aj jedna nesmierne milá povinnosť.

„Vždy som mal blízko k umeniu a mrzí ma, že mnohí Zvolenčania netušia, koľko skvelých osobností kultúrneho života pochádza z nášho mesta. Preto som sa rozhodol spolu s pani primátorkou otvoriť na námestí Zvolenskú Broadway, čiže chodník slávy, na ktorom každý rok osadíme niektorému umelcovi hviezdu slávy,“ priblížil Kubiš.

A, samozrejme, župan bude pri tom. „Pre tento rok sme sa rozhodli vzdať hold významnému, dnes už 92-ročnému hercovi Andrejovi Mojžišovi. Na také osobnosti, ako sú páni Šafárik a Mojžiš, nesmieme zabúdať. Patria ku kultúrnemu dedičstvu celého Slovenska a Zvolenčania na nich môžu byť právom hrdí,“ podotkol Kubiš.