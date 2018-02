Kúpele Sliač stagnujú, kúpiť ich chce Drucker

Riaditeľ kúpeľov čerpá informácie len z médií.

15. feb 2018 o 10:49 Ľubica Mojžišová

SLIAČ. Na zašlú slávu sliačskych kúpeľov spomínajú s nostalgiou najmä domáci obyvatelia kúpeľného mesta či neďalekého Zvolena, ktorí sem pravidelne chodili za zábavou. Bývali tu bály, pravidelne hrávala živá hudba. Kedysi prekvitajúce kúpele dnes chátrajú a ich nádeje, že sa niečo zmení, sa rokmi zmenšujú. Sú to posledné štátom ovládané kúpele a ten ich z rúk pustiť nemieni.

Záujem o kúpele mal podnikateľ, predtým spevák a neskôr poslanec HZDS Karol Konárik. Ešte predtým niekdajší privatizér a exminister Mečiarovej vlády Viliam Soboňa.

Dnes sú obidvaja podnikatelia po dlhoročných sporoch so súdom (Soboňa) či s niekdajším Fondom národného majetku (Konárik) z hry von. Konárik po neúspešných pokusoch získať kontrolu nad kúpeľmi napokon svoj menšinový podiel (13 percent) predal Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

Poisťovňa dnes vlastní tretinu akcií, dve tretiny má MH Manažment, čo je bývalý Fond národného majetku.

Za vlády Ivety Radičovej mienil štát neziskové kúpele predať za zhruba 1,8 milióna eur, vláda premiéra Roberta Fica však privatizáciu zastavila. Ale ani im nepomohla. Žiadne väčšie investície do nich nedala a kúpele sú dlhodobo v červených číslach.

Kúpele chce kúpiť Drucker

Dnes chce získať kontrolu nad kúpeľmi minister zdravotníctva Tomáš Drucker (Smer), pred pol rokom avizoval, že chce kúpiť všetky akcie. Podľa vtedajšieho návrhu rezort predpokladal, že za akcie zaplatí viac ako 5,9 milióna eur.

„Ak sa nebude situácia v kúpeľoch riešiť, hrozí prerušenie prevádzky,“ zdôvodnil vtedy rezort svoje plány.

Teraz pre aktuality.sk povedal, že dávajú vypracovať znalecký posudok, „aby nedošlo k nedovolenej štátnej pomoci“. Aby nekupovali akcie od Všeobecnej zdravotnej poisťovne a MH Manažment za vyššiu cenu, ako je ich nominálna hodnota, zdôvodnil.

Drucker chce mať do pol roka po kúpe akcií hotový koncept revitalizácie kúpeľov. Ako jeden z prvých krokov plánuje ministerstvo audit kúpeľov. Témou dňa má byť aj výmena vedenia kúpeľov.

V časti kúpeľov zvažuje Drucker vytvoriť druhé národné rehabilitačné centrum. Jedno je v neďalekej obci Kováčová.

„Do kúpeľov by zainvestovalo buď ministerstvo, ale v hre je aj nájdenie strategického partnera, ktorý by do kúpeľov priniesol peniaze, alebo by ich prevádzkoval. Prípadne oboje. Alternatívy sú tri, zatiaľ nemáme vyhodnotenú tú najlepšiu,“ povedal aktualitám.sk.