Z paláca na Pustom hrade má byť priestor pre výstavy

Status hradu umožní mestu žiadať vyššie sumy aj z iných fondov.

12. feb 2018 o 11:19 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Pustý hrad zaradili do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Pre hrad to znamená možnosť žiadať vyššie sumy aj z iných fondov.

„Udelený status nám umožní zapájať sa do grantových schém, do ktorých sme doteraz nemali prístup, medzi inými sú to aj nórske fondy,“ vysvetľuje archeológ Ján Beljak. „Na hrade tak budeme môcť v budúcnosti robiť aj práce, ktoré sú vysoko špecializované a teda aj finančne náročnejšie,“ podotýka.

Pustý hrad patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie objekty hradnej architektúry na Slovensku. "Nachádza sa tu najväčšia cisterna na vodu v rámci hradov na Slovensku a veža na Dolnom hrade patrí medzi najväčšie rezidenčné stavby v regióne,“ zdôrazňuje Beljak opodstatnenie hradu byť medzi národnými kultúrnymi pamiatkami.

„Vyžaduje však nepretržité stavebno-konzervačné práce, aby bol bezpečný a atraktívny pre návštevníkov,“ dodáva.

Na výskume a obnove hradu sa Zvolen aj vďaka podpore rôznych fondov podieľa už desiatky rokov. „Sústavný výskum prebieha od roku 1992. Mesto ho podporuje od začiatku,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová.

Plánov s hradom majú veľa

Mesto už má pripravené viaceré projekty, niektoré projektové dokumentácie ešte potrebuje dopracovať. Vychádzajú z koncepcie, ktorú schválil krajský pamiatkový úrad.

V najbližšom období plánujú zreštaurovať palácový trakt Horného hradu, ktorý počíta aj s prestrešením paláca a s jeho prispôsobením na prezentácie.

„Vznikol by tak jedinečný priestor pre výstavy a rôzne prednášky, ktorý na Pustom hrade chýba,“ hovorí Beljak.

Aktualizácia pamiatok

Zoznam predstavuje najvýznamnejšie národné kultúrne pamiatky, ktoré si prioritne vyžadujú ochranu a obnovu vzhľadom na ich stav. Začiatkom tohto roka zverejnili jeho druhú aktualizáciu.

Z pamiatok v regióne obsahuje zoznam napríklad opevnenie Banskej Bystrice, kostolíky v Čeríne či v Ponikách, pamiatky Banskej Štiavnice aj Kremnice. Minulý rok zo zoznamu vypadli zámky Halíč a Vígľaš, ktoré už prešli rozsiahlou rekonštrukciou.