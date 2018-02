Až tretia tretina rozhodla o výhre Zvolena nad Novými Zámkami

Až posledné dejstvo prinieslo zvýšenú aktivitu domácich, ktorí ju zužitkovali do troch gólov.

11. feb 2018 o 20:13 TASR

HKM Zvolen – HC Nové Zámky 6:3 (3:1, 0:2, 3:0)

Góly: 2. Špirko (Puliš, Šišovský), 12. Obdržálek (Kytnár, Ross), 17. Kytnár (Coffman, Obdržálek), 42. Matis (Ťavoda), 53. Špirko (Šišovský), 56. Kytnár (Obdržálek, Coffman) – 4. Hřebejk (M. Hruška, L. Jurík), 23. Saulietis (Škoda), 32. Hřebejk (Zbořil, L. Jurík). Rozhodovali: J. Konc, Štefik – Šefčík, Kollár, vylúčení: 2:7, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1030 divákov.

Zvolen: MacIntyre – Drgoň, Ross, Hraško, J. Kováčik, Ulrych, Ťavoda, T. Bokroš, Zeleňák - Coffman, Kytnár, Obdržálek - Puliš, Špirko, Šišovský – Matis, V. Fekiač, Martin Ďaloga - Síkela, Dubeň

N. Zámky: Baroš - M. Novák, Plášil, M. Hruška, M. Jass, Salija, Husák, Šimek - Zbořil, Šimun, Fábry - R. Varga, L. Jurík, Hřebejk - T. Šille, Škoda, Lorraine - Saulietis, Ondrušek, Dominik Rehák

Hostia sa v úvodnej minúte zahryzli do súpera, ale inkasovali hneď z prvej zvolenskej šance. V 61. sekunde mal príliš veľa priestoru na zakončenie Špirko a prestrelil Baroša. Novozámčania mohli vyrovnať v presilovke Fábrym zblízka, no podarilo sa im to až v hre štyroch proti štyrom, keď Hruškovu strelu tečoval Zbořil a následne tento hráč dosledoval vyrazený puk a poslal ho za MacIntyreho. Hokejisti z juhu západného Slovenska mohli aj vyhrávať. Dostali sa do prečíslenia dvoch na jedného, ale koncovka Škodu sa neujala. Následne sa veľa vylučovalo. Zvolenčania hrali až dve presilovky, dokonca aj o dvoch hráčov, no práve v oslabení mohol z úniku skórovať Zbořil. Na opačnej strane sa snažili o druhý gól zblízka Kytnár s Coffmanom, podarilo sa to napokon až v ďalšej početnej výhode piatich proti trom Obdržálkovi z dorážky. Do prestávky domáci ešte zvýšili stav na 3:1 po peknej akcii prvého útoku, keď Kytnár iba zasunul puk po ľade za bezmocného Baroša.

V druhej tretine sa Nové Zámky vzchopili. Začali aktívne a v 23. minúte znížili. Saulietis obišiel bránku a presadil sa pri ľavej žrdi. Vyrovnanie mohol privodiť Varga, v úniku bol faulovaný, ale nariadené trestní strieľanie nevyužil. Úspešná bola až pekná akcia druhého útoku hostí v 32. minúte. Po prihrávke Zbořila sa presadil z dvoch metrov pred brankárom HKM Hřebejk. Hralo sa hore – dole, protiútoky sa striedali na oboch stranách. Zvolen mohol ísť do vedenia najmä minútu pred druhou prestávkou, no po strele Zeleňáka zvonila žŕdka.

Začiatok tretej tretiny sa niesol v znamení domácej aktivity. Vyplatilo sa, pretože Ťavoda na modrej čiare zachytil puk, poslal ho na bránku a pred ňou sa ujal teč Matisa – 4:3. Novozámčania potom mohli vyrovnať, no nevyužili presilovku. Najväčšiu šancu mali už v hre piatich proti piatim. Lukáš Jurík sa rútil sám na bránku, bol faulovaný, takže opäť nasledovalo trestné strieľanie, ktoré exzvolenský útočník v drese Zámkov nepretavil do gólovej podoby. V tutovke po ňom neuspel ani spoluhráč Zbořil zblízka úplne voľný. Na opačnej strane sa v podobnej šanci ocitol Ďaloga, ale vylámal si 'zuby' na Barošovi. Prekonal ho až presnou strelou švihom z kruhu Špirko a v závere duelu spečatil víťazstvo Zvolena pri ľavej žrdi Kytnár.