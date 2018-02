Detva bola Košiciam rovnocenným súperom (plus HLASY trénerov)

Košice boli favoritom, ale Detva hrala s nimi vyrovnanú partiu.

11. feb 2018 o 20:04 TASR

HC 07 Detva - HC Košice 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Góly: 60. Róth (Surový) – 39. Šedivý (Spilar), 54. Jenčík (Spilar). Rozhodovali: Müllner, Orolin – Gajan, Gavalier, vylúčení: 5:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 511 divákov.

HC 07 Detva: Hackett – Chovan, Kuklev, Fekiač, Sládok, Šimon, Macejko, Vyskoč, Gachulinec – Belluš, Surovka, Sitnikov – Milý, Surový, Róth – Videlka, Jakubík, Ščurko - Andrisík, Piačka, Jendroľ

HC Košice: Habal – Dudáš, Ovčačík, Šedivý, Čížek, Pulli, Koch, Michalčin – Jenčík, Pacan, Spilar – Kafka, Klíma, Miklík – Šoltés, Boltun, Hričina – Novotný, Petráš, Hudák

Pred viac než 500 divákmi sa začalo stretnutie v Detve celkom zostra. V 9. minúte sa Koch oprel do puku, jeho strela bola zblokovaná, no odrazený puk sa dostal presne na hokejku Miklíka, ktorý však v dobrej pozícii zaváhal. O pár sekúnd neskôr bol vylúčený domáci Videlka a Košičania sa v presilovke dostali do obrovského tlaku, ktorý vyvrcholil obrovskou šancou v závere presilovej hry. Šedivý vystrelil od modrej čiary a k dorážke sa dostával Boltun, no bol neúspešný. O pár sekúnd neskôr sa Hričina dostal do úniku a zakončil, prvé zakončenie mu Hackett chytil, to druhé skončilo na konštrukcii domácej brány.

Prečítajte si tiež: Rozbehnutú Detvu zastavil Trenčín

Hneď v úvode druhej tretiny sa do veľkej šance dostali domáci hokejisti, keď išli do prečíslenia troch proti dvom. Zakončoval v ňom Kuklev, avšak len priamo do hrude Habala. Do ďalšej šance sa dostal v 36. minúte Klíma, ktorý vystrelil z otočky, avšak Hackett bol pozorný. O pár minút neskôr sa však už hostia radovali z prvého gólu. Po tom, čo Spilar spálil obrovskú šancu, Košičania ešte zostali v útočnom pásme. Puk sa dostal na modrú čiaru, kde sa do neho oprel Šedivý a nedal svojou tvrdou strelou Hackettovi šancu.

Aj do tretej tretiny lepšie vstúpili domáci, keď už po niekoľkých sekundách mohlo byť vyrovnané. Obrovskú šancu mal Belluš, ktorý nastrelil žrď hosťujúcej brány. V 45. minúte si Spilar puk vymenil s Jenčíkom, ktorý ho poslal Pacanovi. Kanadský center našiel pred bránou Pulliho, avšak jeho zakončenie zblokoval domáci útočník Milý. O pár sekúnd nasledovala ďalšia pekná akcia Košíc. Spilar našiel Pacana, ktorý sa snažil puk dostať za Hacketta, no nepodarilo sa mu to. V 54. minúte sa hosťom podarilo odskočiť na rozdiel dvoch gólov, keď Jenčík v skrumáži pred bránou prekonal Hacketta. Domáci Róth ešte dokázal v poslednej sekunde zaskočiť Habala a pripraviť ho tak o čisté konto.

Hlasy trénerov

Marcel Šimurda, tréner Košíc: „Chalani dnes do bodky splnili všetko to, čo sme si povedali pred stretnutím, hrali sme jednoducho a bojovne. Všetko bolo podložené výborným výkonom nášho brankára. Dôležité bolo, že sme rýchlo otáčali hru smerom dopredu, súper sa nedokázal udržať v našom obrannom pásme. Išli sme si za svojim cieľom a získali sme dôležité tri body.“

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Krňačky vyrába učiteľ štrnásť rokov, je to jeho srdcovka

Pavel Igríni, tréner Detvy: „V dnešnom zápase sme podali znovu veľmi zodpovedný výkon. Myslím si, že môžeme byť spokojní, škoda toho neskorého gólu, ale Košiciam sme boli rovnocenným súperom. Chýbalo nám 5 útočníkov, herná koncepcia sa zmenila po odchode Jakubíka, ktorý hral dnes vynikajúci zápas. Musím pochváliť všetkých hráčov, majú svoje opodstatnenie. Nehráme zlý hokej, tak ako povedal Miklík, že akým spôsobom môžeme byť na poslednom mieste, tiež sa tomu čudujem.“