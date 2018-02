Rozbehnutú Detvu zastavil Trenčín

Každá séria raz musí skončiť. Skončila aj tá detvianska. Po piatich víťazstvách.

9. feb 2018 o 21:02 TASR

HC 07 Detva - HK Dukla Trenčín 0:2 (0:0,0:1, 0:1)

Góly 33. Sojčík (Holenda, Hossa), 60. Bezúch. Rozhodovali: Štefík, Stano, Gajan, Gavalier, vylúčení: 3:6, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 546 divákov

Detva: Hackett, Jendroľ, Vyskoč, Murček, Surovka, Róth, Žilka, Sitnikov, Kuklev, Šimon, Macejko, Chovan Mar., Nagy, Ščurko, Gachulinec, Belluš, Videlka, Surový, Fekiač Piačka, Andrisík, Milý

Trenčín: Bohunický, Švec, Varga, Gašparovič, Romančík, Mikula, Sádecký, Deveaux, Dlouhý, Valent, Hudec, Hiadlovský, Bačík, Pač, Hossa, Hecl, Pardavý, Radivojevič, Bezúch, Holenda, Themár, Sojčík

Prvá tretina patrila jednoznačne domácim, ktorí vstúpili do zápasu aktívnejšie a vôbec sa favorizovaného súpera nezľakli. Prvých päť minút hostí zavreli vo vlastnom pásme a tí sa len sporadicky dostávali do protiútokov. Pozorná obrana Trenčanov nedovolila domácim skórovať a šance Belluša, Videlku a Milého zneškodnil brankár Valent. Prvú vyloženú šancu na otvorenie skóre mal Varga, ktorý tiesnený Kuklevom nedokázal usmerniť puk za chrbát Hacketta. Na opačnej strane sa ocitol v gólovej príležitosti Žilka, ale minul odkrytú bránku ležiaceho Valenta. Veľkú príležitosť na otvorenie skóre dostali domáci po vylúčení Bačíka a Radivojeviča, ale skoro dvojminútovú presilovku o dvoch hráčov nedokázali využiť. Po presilovke naďalej dobíjali trenčiansku bránu, z ponúknutých príležitostí nedokázali skórovať Ščurko ani Belluš. Na opačnej strane sa ešte dobre mierenou strelou prezentoval Hossa, ale ani tá gólom neskončila a do šatní tak oba tímy odchádzali za vyrovnaného stavu 0:0.

Druhá tretina priniesla divácky atraktívny hokej vo vysokom tempe, s množstvom osobných súbojov. Šance sa striedali na oboch stranách, ale obrovské príležitosti Radivojeviča a na druhej strane Videlku gól nepriniesli. Zlomový moment priniesla 32. minúta, kedy dostali hostia príležitosť prvej presilovej hry a tú aj využili už po 45. sekundách gólom Sojčíka. O 30 sekúnd neskôr sa mohli domáci vrátiť do zápasu, na opačnej strane bol za hru zo zdvihnutou hokejkou potrestaný Romančík a o minútu a pol aj Mikula. Detva sa dostala do viacerých vyložených šancí, ale Milý, ktorý bol niekoľko sekúnd úplne osamotený pred Valentom, a neskôr ani Videlka a Murček skórovať nedokázali. Trenčania si už svoj náskok ubránili a do poslednej tretiny išli s jednogólovým náskokom.

Do nej nastúpili domáci s jednoznačným cieľom vyrovnať, ale hneď v úvode ich zabrzdilo vylúčenie Fekiača. Snahu domácich hostia kontrolovali pozornou hrou v obrane a nepúšťali Detvanov do šancí na vyrovnanie. Poslednú tretinu poznačilo časté kúskovanie hry, čo ale viac nahrávalo hosťom. Domáci sa ešte v závere pokúsili o vyrovnanie v hre bez brankára, ktoré prinieslo gól Trenčanom v poslednej sekunde z hokejky Bezúcha.