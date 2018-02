Babindol, dedina neobmedzených možností. Ako sa zarába z eurofondov

BRATISLAVA. Poľnohospodársky areál v obci Sebechleby pôsobí na prvý pohľad spustnuto, hoci je ovešaný tabuľami s logom Európskej únie, ktoré hovoria o miliónových dotáciách. Väčšina budov je rozpadnutá, prípadne k tomu nemá ďaleko. O druhej popoludní tam zvonka vidieť len jedného traktoristu, ktorý upratuje zvyšky zdemolovanej budovy.

V areáli sídli šesť firiem. Tri z nich Euro-Seb, Agro HN a Starohorská vinárska spoločnosť dostali v marci 2016 od vtedajšieho šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Stanislava Grobára dokopy asi desať miliónov eur.

Minister pôdohospodárstva bol vtedy Ľubomír Jahnátek (Smer). Grobár dotácie odsúhlasil približne dva týždne pred tým, ako ho nová ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) odvolala.

Keď sa na dotácie denník SME pozrel bližšie, zistil, že tieto firmy sú súčasťou väčšej skupiny podnikateľov, ktorá pôsobí v okrese Krupina v poľnohospodárstve.

Navzájom sa poznajú, robia spolu biznis, dve firmy dokonca používajú to isté mobilné číslo.

V oblasti dotácií sa im očividne darí. Ich sedem firiem dostalo od roku 2015 dohromady 27 miliónov z eurofondov, ktoré im poslala pôdohospodárska agentúra.

Dotácie pokračovali aj za nového vedenia, súčasný riaditeľ agentúry Juraj Kožuch im vlani podpísal spoločný projekt za 6,5 milióna eur.

Firmy väčšinou vedú susedia z obce Babindol alebo im blízki ľudia. Táto dedina so 700 obyvateľmi je od Sebechlieb vzdialená hodinu cesty autom. Starosta Babindola Peter Ďurica, ktorý je kandidátom Mosta-Hídu s podporou Smeru, tvrdí, že dotácie svojim susedom z dediny vybavovať nepomáhal.

„Títo ľudia podnikajú mimo obce, nevedel som, že dostali dotácie,“ povedal Ďurica.

Už pred rokom Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že agentúra rozdávala dotácie za pochybných okolností a obrátil sa preto na políciu a prokuratúru. Napriek preverovaniu polícia na začatie trestného stíhania nevidela dôvod.

Či sú tieto dotácie pre firmy v Sebechleboch čisté alebo nie, sa bez väčšej transparentnosti platobnej agentúry nedá zistiť, tvrdí Matej Hruška, ktorý sa v nadácii Zastavme korupciu venuje eurofondom.

„Vaša otázka je pomerne jednoduchá na zodpovedanie. Či je však nasmerovanie peňazí do Sebechlieb štandardné, alebo nie je, sa povedať nedá, keďže agentúra stále nezverejňuje dáta tak, ako by podľa nás mala a ako jej to ukladá zákon,“ povedal Hruška.

Namiesto agentúry chcelo na otázky SME odpovedať ministerstvo pôdohospodárstva. Hoci odpovede sľúbilo v pondelok, redakcii ich stále neposlalo.

Úspešný podnikateľ

Rovnaká partia ako v Sebechleboch podniká aj vo vedľajšej obci Hontianske Nemce. Tamojšie družstvo už na prvý pohľad pôsobí modernejšie než poľnohospodársky areál v Sebechleboch.

Aj tam na plote visia cedule s oznamom o dotáciách z eurofondov, no v tomto prípade je ich použitie vidieť. Poľnohospodárske stroje vyzerajú moderne, budova družstva je čerstvo natretá a v celom areáli sa vyníma zrekonštruovaný poľovnícky penzión.