Olympijská anketa: Koho favorizujú športové osobnosti Zvolena?

Najväčšia športová udalosť odštartuje už v piatok. Zimné olympijské hry budú sledovať aj známe športové osobnosti Zvolena.

7. feb 2018 o 13:30 Stanislav Černák

ZVOLEN. Zimné olympijské hry sú už tradične jednou z najväčších športových udalostí roka. Juhokórejský Pjongčang privíta Hry 23. zimnej olympiády a budú ostro sledované na celom svete. Výnimkou nie je, samozrejme, ani Zvolen. Úvodný ceremoniál je na programe už v piatok 9. februára.

Oslovili sme niektoré športové osobnosti nášho okresu a položili im tri rovnaké otázky, týkajúce sa ZOH a slovenských športovcov.

1. Budete sledovať zimné olympijské hry? Ktoré športy vás najviac zaujímajú a prenosy z nich si nenecháte ujsť?

2. Slovensko má opäť pár adeptov na medaily. Kto podľa vás má najväčšiu šancu?

3. Samostatnou kapitolou bude hokejový turnaj, na ktorý tentokrát nemôžu cestovať najväčšie hviezdy z NHL. Vo výbere Craiga Ramsayho je aj pár hráčov spojených so Zvolenom. Na aké umiestnenie majú podľa vás naši hokejisti?

Daniel Valach, tréner mládeže FO ŽP Šport Podbrezová a bývalý športový redaktor MY

1. Samozrejme, že ako športovec blížiacu sa olympiádu vnímam a sledujem aj správy, ktoré sa týkajú športov a športovcov, ktorí budú jej súčasťou. Teší ma, že budeme môcť opäť fandiť aj slovenským športovcom. Rozhodne si čas nájdem a niektoré televízne prenosy z olympiády si ujsť nenechám. Najviac ma bude zaujímať hokejový turnaj, no nevravím, že si nepozriem aj ostatné športy.

2. Výbornou formou sa pred olympiádou mohla pochváliť biatlonistka Kuzminová, no o čo najlepšie umiestnenie určite zabojuje aj Petra Vlhová, na ktorej mi imponuje jej mladícka dravosť a obrovská túžba byť tou najlepšou. Dobrý výsledok by som však doprial aj Veronike Velez-Zuzulovej, ktorú, verím, čaká pekný návrat do pretekárskeho kolotoča.

3. O umiestení našich hokejistov sa rozprávať neodvážim, samozrejme, doprial by som im čo najlepšie. Páči sa mi však odvaha výberu hráčov, ako aj samotný prejav trénera Ramsayho. Našim mladým, ale aj skúseným hráčom, vrátane „Zvolenčanov“, rozhodne nebude chýbať ani motivácia, takže „možno aj motyka vystrelí“... A čo sa týka absencie zámorských hviezd, ide asi o „ťažký biznis“...

Miroslav Brumerčík, riaditeľ marketingu HKM Zvolen a bývalý hokejista

1. Olympijské hry, samozrejme, veľmi rád pozerám. Hlavne hokej. Rád si pozriem aj curling a biatlon.

2. Na zisk medaily tipujem Nasťu Kuzminovú a Petru Vlhovú.

3. Verím, že slovenský tím je zložený správne, s vhodnými typmi hráčov a myslím, že štvrťfinále nemusí byť pre nás konečnou stanicou.

Jana Zrubecová, krasokorčuliarska trénerka ŠKK Zvolen

1. Áno, mám v pláne sledovať minimálne otvárací ceremoniál a, samozrejme, krasokorčuľovanie.