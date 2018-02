V príprave MFK Zvolen na prvú výhru stále čaká aj po zápasoch v Maďarsku a Galante

Zverenci trénera Mariána Süttőa absolvovali ďalšie dve prípravné stretnutia.

5. feb 2018 o 10:17 Stanislav Černák, (mim)

Győri ETO FC – MFK Zvolen 2:1 (1:1)

Góly: 25. Bagi, 84. Tóth (vlastný) – 12. Tóth

Zvolen: Gábriš – Grebáč, Šimko, Jovanović (66. Mádel), Hamšík (57. Lupčo), Budinský, Gaško, Collet, Kotora (Tóth), Jamrich (46. Dubeň), Slovák (46. Iman)

Zvolenčania začali dobre a už v 12. minúte otvoril skóre stretnutia po rohovom kope Tóth. Potom domáci druholigista zvýšil tlak a Bagi vyrovnal v 25. minúte z podobnej akcie po rohu ETO. MFK nezužitkovali šance v závere polčasu. V druhom dejstve sa domáci dostali do tlaku, no vybojovali iba niekoľko rohových kopov, s ktorými si obrana MFK poradila. Zvolenčania poslali na ihrisko šesticu nových hráčov a ich útočné snahy končili v rukaviciach domáceho gólmana. V 86. minúte však za domácich rozhodol vlastným gólom nešťastne Tóth.

Tréner Marián Süttő: „Hrali sme na prírodnej tráve a bolo to pre nás veľmi poučné stretnutie z pohľadu nasadenia a bojovnosti. Som spokojný, zápas splnil všetky parametre a ukázal, že máme na čom stavať, ale aj veľa zlepšovať.“

FC Slovan Galanta – MFK Zvolen 3:3 (2:2)

Góly: 24. Hlavna, 32. Kočiš, 68. Eliáš – 11. Gregáň, 22. Tubonemi, 49. Lupčo

Zvolen: Dvoran – Jamrich, Mádel, Dubeň, Jovanovič, Šimko, Budinský, Lupčo, Pavlík, Gregáň, Tubonemi (Hamšík, Gábriš, Bellay, Slovák)

Na prípravný zápas s poradovým číslo 5 nastúpil MFK Zvolen v Galante s miestnym treťoligovým Slovanom. Pikantériou zápasu bol fakt, že na lavičke hostí sa predstavil tréner Marián Süttö, ktorý v sezóne 2014/2015 vyhral Slovanom IV. ligu s rekordným počtom 79 získaných bodov a so skóre 105:22. MFK v príprave hľadá vhodných hráčov pre doplnenie kádra a zo zostavy v prípravných zápasoch môžeme usúdiť, že skúša veľmi zaujímavých hráčov, no pre vhodných kandidátov pre zaradenie platí, že nerozhodujú mená, ale ich výkony.

Hostia zo Zvolena viedli v prvom polčase už 2:0 po presných zásahoch Gregáňa a Tubonemiho, no Galanta do prestávky ešte vyrovnala po hrubých chybách hosťujúcich hráčov. Po zmene strán šiel hneď v úvode druhého dejstva do vedenia Zvolen zásluhou Lupča. Domáci ale opäť dotiahli a stanovili výsledok na konečných 3:3. Aj po piatich prípravných zápasoch platí, že futbalisti MFk v príprave ešte nevyhrali.

Tréner Marián Süttő: „Po dobrom nástupe sme viedli 2:0, avšak hrubé chyby v obrane domácim umožnili pohodlne vyrovnať. Druhý polčas bol po striedaniach rozhodený a z našej strany chýbala kvalita na rozhodujúci gól.“

V sobotu 10. februára mal MFK hrať v rámci prípravy s maďarským Dorog, no v rámci prípravy ako generálku na úvodné kolo Fortuna ligy im bude súperom ViOn Zlaté Moravce.