Nájazdy Zvolenčanom nejdú, trápili sa aj v efektivite a podľahli Žiline

Hral sa zápas chudobný na góly. Zvolenčania neboli efektívni a tak sa po nájazdoch radovala Žilina.

4. feb 2018 o 20:49 TASR

HKM Zvolen – MsHK Žilina 1:2 pp a sn (1:1, 0:0, 0:0 – 0:0, 0:1)

Góly: 14. Ross (Obdržálek, Coffman) – 16. Tvrdoň (T. Pospíšil, Húževka), Pospíšil (rozh. sam. nájazd). Rozhodovali: J. Konc, Jonák – M. Orolín, Kollár, vylúčení na 2 min.: 1:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1191 divákov.

Zvolen: MacIntyre – Ťavoda, J. Kováčik, Ulrych, Zeleňák, Ross, Drgoň, Dubeň – Flick, Kytnár, Matis - Puliš, Špirko, Šišovský - Coffman, Steén, Obdržálek - Síkela, V. Fekiač, T. Török

Žilina: T. Tomek - Kozák, P. Mikuš, Michal Roman, Juraško, Hatala, Martin Mazanec, od 23. min. Mendrej – T. Pospíšil, R. Hruška, Tvrdoň – J. Jurík, Holovič, Konečný - Švihálek, Húževka, Stupka – od 23. min. Rogoň, Ondruš, Dolinajec

Úvod zápasu patril domácim hokejistom. Vytvorili si šance, prvé dve nevyužil Obdržálek, ktorý dobre preveril Tomeka medzi žrďami. V presilovke mohol otvoriť skóre aj zvolenský legionár Coffman a bekhendom Šišovský. Podarilo sa to až v štrnástej minúte Rossovi. Ten iba nastavil hokejku po peknej prihrávke Obdržálka z pravej strany – 1:0. Žilinčania o dve minúty vyrovnali. Po chybe Coffmana sa rútili dopredu až traja útočníci a napokon zakončoval z kruhu účinne Tvrdoň – 1:1.

Stredné dejstvo začali hokejisti spod Dubňa aktívne. V dvoch príležitostiach sa ocitol Konečný, najväčšiu možnosť mal zblízka J. Jurík, ale neprehodil puk cez betón MacIntyreho. Skúšal to na neho i Stupka, no neúspešne. Zvolenčania až v polovici stretnutia vyrovnali hru, avšak do vyložených šancí sa nedostávali. Tomeka preverili iba Obdržálek a z dorážky dvakrát Kytnár.

V tretej tretine chceli viac strhnúť víťazstvo na svoju stranu domáci. Mali šance, najmä Coffman, ktorý takmer dostal puk cez Tomeka. V presilovke nevyužili tutovky Drgoň a Obdržálek. Na opačnej strane sa dostal do dobrej koncovky Húževka, MacIntyre však nekapituloval. Vzápätí sa do sóla dostal Coffman, ale k zakončeniu ho nepustil vracajúci sa žilinský bek. Veľkú príležitosť mali hostia v 52. minúte, Stupka sa nepresadil zoči – voči gólmanovi HKM. V závere predviedol Zvolen väčšiu snahu, mal tlak a hral aj presilovku, ktorú si napokon preniesol do predĺženia. Počas nej Drgoň z medzikružia pálil do žŕdky. Rozhodovalo sa teda v samostatných nájazdoch, v ktorých opäť Drgoň mieril do žŕdky, na opačnej strane sa presadil Pospíšil a zabezpečil tak svojmu tímu dva body.

Hlasy po zápase

Peter Mikula, tréner Zvolena: „Nemôžem povedať, že by sme nebojovali a nesnažili sa tento zápas vyhrať, ale mali sme ťažké nohy a hráči produkovali zlé prihrávky. Trápila nás aj neefektivita a opäť sme si zápas prehrali v samostatných nájazdoch, ktoré nám nejdú. Máme problém strieľať góly, okrem Steénovej formácie žiadna iná nedala gól, takže sa ani nič iné nemohlo zrodiť ako ďalšia prehra po nájazdoch.“

Petr Rosol, tréner Žiliny: „Chceli sme si odniesť z tohto zápasu aspoň bod, hoci sme vedeli, že Zvolen má kvalitné mužstvo. S nasadením, bojovnosťou a voľou sa nám to napokon podarilo. Uhrali sme to na dva body aj napriek tomu, že sme hrali od druhej tretiny na tri útoky, keďže sa nám zranili dvaja hráči. Chcem teda poďakovať hráčom, že bojovali a zvíťazili. Samozrejme aj brankárovi Tomekovi, ktorý výrazne dnes podržal mužstvo a mohli sme sa na neho spoľahnúť.“

Tomáš Tomek, brankár Žiliny: „Bolo to vydreté víťazstvo. Získali sme dva dôležité body do tabuľky. Prvá tretina nám nevyšla, ale v druhej tretine sme boli lepší. V tretej tretine sme to chceli udržať, dôležité bolo, že sme v závere ustáli presilovku súpera. Ja som mal dnes aj kus šťastia, najmä pri žŕdkach Drgoňa, ale i to k tomu patrí.“