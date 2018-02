Padla aj Bystrica! Detva prekvapila favorita a vyhrala štvrtýkrát po sebe

Hokejisti Detvy sa stále nesú na víťaznej vlne. Stratu na predposledný L. Mikuláš znížili na 11 bodov.

4. feb 2018 o 20:16 TASR

HC 07 Detva - HC 05 iClinic Banská Bystrica 6:5 (2:3, 2:0, 2:2)

Góly: 6. Róth (Andrisík, Chovan), 9. Belluš (Chovan, Surový), 28. Belluš (tr. str.), 34. Ščurko, 44. Gašpar, 57. Videlka (Sládok) – 4. Bubela (Brittain, Hohmann), 5. Brejčák, 19. Kabáč (Gabor, Češík), 51. Asselin (Hohmann, Gélinas), 59. Asselin (Faille). Rozhodovali: Štefík, Lokšík – Rojík, Junek – Vrábel, vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 740 divákov.

HC 07 Detva: Hackett – Kuklev, Martin Chovan, Sládok, Fekiač, Macejko, Šimon, D. Jendroľ, Vyskoč – Sitnikov, Surovka, Belluš – Žilka, Gašpar, Milý – Ščurko, Murček, Videlka – Róth, M. Surový, Andrisík

B. Bystrica: Lassila – Ďatelinka, Kubka, Gélinas, Delisle, Mihalik, Pretnar, Brejčák Trecapelli – Bortňák, T. Surový, Lamper – Brittain, Bubela, Hohmann – Asselin, Faille, Skalický – Kabáč, Češík, Gabor

Stretnutie v Detve odštartovalo pred fantastickou kulisou doslova raketovo, keď sa už vo 4. minúte hostia radovali z gólu. Miloš Bubela po krásnej prihrávke Brittaina vystrelil a otvoril skóre stretnutia. O pár sekúnd neskôr viedla Bystrica už o dva góly, keď Brejčák zachytil puk na modrej čiare a delovkou prestrelil Hacketta. Fantastický štart hostí mohol podčiarknuť Skalický, no Hackett proti jeho strele predviedol fantastický zákrok. Platilo nedáš-dostaneš, pretože už o pár sekúnd neskôr sa po akcii novicov v drese domácich presadil Róth. Fantastická úvodná desaťminútovka vyvrcholila vyrovnávajúcim gólom Belluša, ktorý ľahkou strelou prestrelil Lassilu. Do prestávky sa však ešte hosťom podarilo dostať do vedenia. Necelé dve minúty odviedol dobrú prácu za bránou Gabor, ktorý dostal puk na Kabáča a ten poslal hostí do vedenia.

Druhá tretina odštartovala veľkým náporom hostí, ktorí si vytvorili v presilovej hre. Najprv Surový našiel pred bránou Mihálika, no jeho pokus za chrbtom Hacketta neskončil. Ani následné strely neskončili za chrbtom domáceho brankára a tak sa do útoku mohla vydať Detva. V 28. minúte sa Belluš dostal do úniku a bol faulovaný Mihálikom. Hráč Detvy následné trestné strieľanie dokázal premeniť a bolo vyrovnané. Domácim sa do prestávky ešte podaril dokonalý obrat, keď sa v hre štyroch proti štyrom presadil Sčurko. Tesne pred koncom druhej časti hry sa Detvanci radovali z piateho gólu, no Milého pokus bol posúdený za úmyselné kopnutie puku do brány a tak tento gól neplatil.

Tretia tretina sa ani poriadne nezačala a Detva opäť viedla. Gašpar pekne vystrelil a puk z jeho hokejky zapadol presne pod brvno hosťujúcej brány. O pár minút neskôr sa po Bortňákovej prihrávke do šance dostal Bubela, no jeho pokus minul bránu. V 51. minúte však už Bystrica znížilla na rozdiel jedného gólu, keď sa presadil Asselin. Detva však odpovedala, Videlka sa dostal do samostatného úniku, ktorý zakončil krásnym blafákom. Tesne pred koncom sa hosťom ešte podarilo znížiť, no Detva tento zápas doviedla do úspešného konca.

Hlasy trénerov

Pavel Igríni, tréner Detvy: „Výhra nad Banskou Bystricou je pre celý región Podpoľania niečo úžasné. Hostia mali dobrý vstup, majú dobré mužstvo, no našťastie sme sa nejakým spôsobom dostali do zápasu a rozhodlo nadšenie, elán a srdiečko. Pomohli nám aj diváci, ktorí boli našim dvanástym hráčom.“

Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: „Mali sme veľmi dobrý vstup do zápasu, viedli sme 2:0 a dá sa povedať, že sme dominovali. Potom sme dostali dva góly a začali sme robiť množstvo chýb. Domáci bojovali, hrali s nadšením. Detva dnes ukázala väčšiu vôlu po víťazstve. Pre nás je dnešná prehra obrovským sklamaním.“