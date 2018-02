Dramatické pohronské derby rozhodla až ôsma séria nájazdov (+ FOTO a HLASY)

Vypredaný zimný štadión v Banskej Bystrici videl zaujímavé piate pohronské derby sezóny.

2. feb 2018 o 20:45 TASR

HC'05 iClinic B. Bystrica - HKM Zvolen 3:2 sn (1:1, 1:0, 0:1, - 0:0, 1:0)

Góly: 1. Faille (Skalický, Asselin), 31. Mihálik (Bubela, Brittain), rozh. sn Faille - 5. Steen (Ross, Obdržálek), 44. Drgoň (Steen, Obdržálek). Rozhodovali Baluška, D. Konc - Tvrdoň, Kacej, vylúčení 2:3, presilovky 0:2, v oslabení 0:0, 2841 divákov (vypredané)

B. Bystrica: Lukáš - Delisle, Gélinas, Kubka, Ďatelinka, Trecapelli, Mihálik, Brejčák - Asselin, Faille, Skalický - Hohmann, Bubela, Brittain - Lamper, Surový, Bortňák - Kabáč, Češík, Gabor

Zvolen: MacIntyre - Zeleňák, Ulrych, Ross, Drgoň, Ťavoda, Kováčik, Dubeň - Puliš, Špirko, Šišovský - Coffman, Steen, Obdržálek - Flick, Kytnár, Matis - Síkela, V. Fekiač, Török – Marcinek

V pohronskom derby sa opäť očakával vyrovnaný priebeh, tak ako doteraz v sezóne. Len predchádzajúci zápas na zvolenskom ľade sa vymykal z tradície. Na 1:8 sa tak ľahko nezabúda a Zvolenčania sa snažili potupnú prehru odčiniť. Šťastne však nezačali, už po 16 sekundách zblízka otvoril skóre s druhým najrýchlejším gólom v sezóne TL Faille, ktorý premiéru Kanaďana MacIntyreho v bránke dosť pokazil. Prvá tretina sa napokon skončila zmierlivo, aj keď na šance jednoznačne vyhrávali domáci. V 5. min využil presilovku na vyrovnanie po presnom teči Steen a odvtedy to už bolo len pretláčanie kto z koho. MacIntyre zatiahol za sebou 'roletu', v 4. min mu pomohla aj žŕdka po strele Bubelu, no inak si poriadne zachytal a zlikvidoval postupne príležitosti Hohmanna, Kabáča, Brittaina, Asselina i Delisleho.

Druhú tretinu poznačil pomerne lacný gól Mihálika v 31. min, s ľahkou strelou, v podstate nahodenou od modrej, ktorá prekvapujúco skončila pod žŕdkou. V tíme domácich nastúpili prvýkrát ďalší Kanaďan Trecapelli i Skalický zo Slovana a na ľade ho bolo aj vidieť, v 24. min nádejne vystrelil, v 28. mohol spolu s Asselinom taktiež skórovať a o minútu neskôr spálil Gabor tutovku. Účet druhej tretiny uzavrela šanca hosťujúceho Šišovského a Zvolenčania tak museli likvidovať v tretej jednogólové manko.

V 44. min po nájazde mal na hokejke v oslabení ďalší gól domácich Lamper, no vzápätí na druhej strane bomba Drgoňa od modrej v presilovke rozvlnila sieť a začalo sa odznova. Okrem MacIntyreho sa predstavil v drese Zvolena aj Kanaďan Flick, v derby menej výrazný. Hostia sa spoliehali viac na osvedčené formácie a najmä druhá v produktivite vyčnievala. V 52. min Brejčák šancu nepremenil, vyplynula z nej aspoň presilovka 'baranov', no ani ona nič závažné nepriniesla. Tri minúty pred klaksónom Asselinovu strelu odpálil, aj podľa videorozhodcu, od bránkovej čiary Matis.

Do predĺženia vstúpili domáci presilovkou štyroch na troch, no nervozita im zviazala ruky, a tak sa o rozhodujúci gól postaral až v samostatných nájazdoch v 8. sérii Faille.

Hlasy po zápase

Vladimír Országh, tréner B. Bystrice: „Videli sme vyrovnaný zápas, dobre sa bránilo, pri hre päť na päť sme mali viac dobrých šancí. Zvolen lepšie zvládol presilovky, dvakrát nás potrestal a my sme v predĺžení v presilovke poriadne ani nevystrelili. To budeme musieť zlepšiť, inak sme celkove podali veľmi dobrý výkon proti ťažkému súperovi, ktorý dobre bránil a bol nebezpečný v protiútokoch. Rozhodovali maličkosti, my sme si o ten jeden bodík viac zaslúžili.“

Peter Mikula, tréner Zvolena: „Bol to typický vzájomný zápas, emocionálne vypätý, divácky príťažlivý. Chceli sme viac, aj keď sme vďační za jeden bod, len sme nepremieňali šance, neuspeli sme ani v nájazdoch, s týmto som nespokojný.“

Vladimír Mihálik, autor druhého gólu B. Bystrice: „Pri hre päť na päť sme boli lepší, a to rozhodlo, len škoda, že sme v oslabeniach až dvakrát inkasovali a v presilovkách nič nestrelili. Bola výborná atmosféra, skvelí fanúšikovia, zápas mal už kvality playoff. Brankári vynikali, obom mužstvám pomohli. Myslím si, že všetci na štadióne si pri tomto kvalitnom zápase prišli na svoje. Môj gól som nevidel, zakryli mi výhľad, až neskôr som zbadal, že tam padol. Náš rýchly gól po 16-tich sekundách bol podľa predstáv, takto sme chceli začať.“

Milan Kytnár, úspešný strelec jedného sam. nájazdu Zvolena: „Bol to vyrovnaný hokej s playoffovou úrovňou, s množstvom šancí na oboch stranách. Aj diváci si prišli na svoje vo výbornej atmosfére, vtedy sa hrá oveľa lepšie. Trochu mrzí, že sme nezískali extra bod. Pri samostatných nájazdoch som presne vedel, čo robiť, škoda len, že sme ešte jeden gól v nich nepridali. Na to, že náš brankár MacIntyre prišiel len pred dvoma dňami, nás podržal vo chvíľach, keď sme to potrebovali, celé mužstvo však pracovalo výborne, preto nás mrzí len ten jeden bod.“