Tretia výhra Detvy v rade, Popradčanov domáci fanklub vypískal

Zdá sa, že hokejisti spod Poľany sa nesú na víťaznej vlne. V Poprade zaznamenali tretiu výhru za sebou.

2. feb 2018 o 19:48 TASR

HK Poprad - HC 07 Orin Detva 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Góly: 32. Chovan (Belluš), 52. Videlka (Ščurko, Murček). Rozhodovali: Štefik, Lauff – Jobbágy, M. Korba, vylúčení: 4:8, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 793 divákov

Poprad: Corbeil – McDowell, D. Brejčák, Petran, Davydov, Dinda, Fabian, Ježek, König – Štrauch, Mlynarovič, Svitana – Buc, Heizer, Hvila – Abdul, Vartovník, Bondra – Vašaš, Kundrik, Paločko

Detva: Hackett – Chovan, Kuklev, Fekiač, Sládok, Šimon, Macejko, Vyskoč, Gachulinec – Belluš, Sitnikov – Milý, Gašpar, Žilka – Videlka, Murček, Ščurko – Andrisík, Surový, Piačka – Surovka

Pred slabou návštevou predviedli obe mužstvá v prvej tretine podpriemerný hokej. Zaujali skôr nehokejové momenty ako zásak puku z Vyskočovej hokejky do Vartovníkovej tváre alebo vykázanie Mlynaroviča z vhadzovania aj s osobným desaťminútovým trestom. Do chudobného vedenia sa mohli "kamzíci" dostať po Chovanej chybe. Puk mu odobral vo vlastnom obrannom pásme Abdul a spoločne s Bondrom sa obaja rútili na osamoteného Hacketta. Popradčania ale ani nájazd dvoch na nikoho nepretavili na gól. Hokej bez súvislejších akcií pokračoval aj v druhom dejstve. Dlho sa na ľade nič nedialo až napokon udreli hostia. Počas presilovky sa v 32. minúte parádne trafil z prvej Martin Chovan a Corbeil bol bezmocný - 0:1. Následne ožili aj domáci, ale nádejné strelecké pozície zahodili postupne Svitana, Heizer a Štrauch. Z riedko obsadených popradských tribún sa preto čoraz častejšie ozýval piskot.

Druhý gól hostí mal na hokejke Sitnikov, ale nádejnú akciu 3 na 1 napokon zmaril dlhým váhaním. Vzápätí na opačnej strane neuspel v úniku Hvila a po ňom ani osamotený Heizer. Hackett oboch zázračne vychytal. Posledná Detva napokon domácim odskočila na rozdiel dvoch gólov v 52. minúte. Ščurko prihral Videlkovi a ten blafákom oklamal Corbeila - 0:2. Zúfalá snaha Popradu o vsietenie kontaktného gólu už zmenu skóre nepriniesla. Po konci zápasu popradský fanklub žiadal odstúpenie trénera "kamzíkov" Marcela Ozimáka.

Hlasy trénerov

Marcel Ozimák, tréner Popradu: "Dnešný zápas sme chceli vyhrať. Mali sme veľa striel, ale neprekonali sme Hacketta, ktorý je asi naozaj najlepší brankár momentálne v našej lige. Vyriešil množstvo situácii. Bez streleného gólu nemôžeme vyhrať. Chalani momentálne nie sú v psychickej pohode. Prehrali sme tak sme prehrali. Svet sa nezbúra, z útlmu sa potrebujeme dostať.

Pavel Igríni, tréner Detvy: "Myslím, že sme podali v celku koncentrovaný výkon. Opreli sme sa o výkon brankára, ktorý je absolútne najlepší na Slovensku. Stredné pásmo sme ubránili. Niektoré prienikové akcie sme mohli ešte využiť, ale to aj domáci. Mužstvo kvalitatívne rastie. Je to postavené aj na práci predchádzajúceho trénera Dorniča. Dostali sme sa do trojzápasovej víťaznej šnúry, čo ma osobne teší."