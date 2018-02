Futbalisti MFK Zvolen už absolvovali tri prípravné zápasy, zatiaľ nevyhrali

Z osmičky prípravných zápasov majú za sebou zvolenskí futbalisti už prvé tri, z víťazstva sa zatiaľ netešili.

1. feb 2018 o 10:10 (mim)

Najskôr odohrali zápas zverenci trénera Mariána Süttőa na umelej tráve v Podbrezovej. Preveril ich fortunaligista, ktorý mal výhodu zohratosti a stability kádra, lebo začal s prípravou o pár týždňov skôr ako Zvolenčania, ktorí v tvorbe kádra sú iba v jej začiatku. Potom vycestovali za súperom do Maďarska, kde odohrali vyrovnané stretnutie v Mosonmagyarórvári a nakoniec zohrali tretie stretnutie na umelej tráve v Považskej Bystrici s treťoligovými Borčicami.

FK Železiarne Podbrezová – MFK Zvolen 5:2 (3:1)

Góly: 17. Bilić, 33. Bilić, 40. Mikuš, 70. Mikuš, 86. Kopičár – 10. Kotora, 77. Grebáč

Zvolen: Gábriš – Jamrich, Kotora, Püspöky, Bellay, Gaško, Budinský, Mateus, Slovák, Slančík (Vasilko, Tonka, Tóth, Vavro, Pavlík, Grebáč, Dvoran)

Hostia vstúpili do zápasu lepšie, prvú desaťminútovku zavŕšili gólom Kotoru, ktorý nestrážený na zadnej žrdi hlavou otvoril skóre. Postupom času sa však dopredu tlačili domáci. Výsledkom bolo vyrovnanie z kopačky Karla Biliča, ktorý sa postaral hlavičkou z hranice malého vápna o vedenie železiarov a do kabín sa odchádzalo za stavu 3:1, keď sa presne trafil po Viazankovom centri z pravého krídla Mikuš. V druhom polčase nastúpili obe mužstvá v pozmenených zostavách a príležitosť dostali všetci hráči z oboch lavičiek. Na 4:1 upravoval znovu Mikuš, potom znížil za Zvolen Grebáč, no posledné slovo mala Podbrezová, keď na konečných 5:2 upravil Kopičár.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Pohľad do histórie: Ženská atletika vo Zvolene

Vedúci mužstva Roman Masný: „Zvolenčania nastúpili na svoj prvý prípravný zápas a hneď proti fortunaligistovi z Podbrezovej. Z jesenného kádra sa v zostave pre prvý polčas objavili vo zvolenských dresoch iba traja hráči – Gábriš, Kotora a Slovák. V druhom polčase sa k nim pridal dorastenec Pavlík a náhradný brankár Dvoran, ostatní hráči boli v mužstve nováčikmi. Škoda však posledných dvoch gólov v sieti Zvolena, ktoré možno zaradiť do kategórie lacnejších. Na druhej strane treba povedať, že novotvoriace sa mužstvo Zvolena nesklamalo.“

MTE 1904 Mosonmagyarórvár – MFK Zvolen 0:0 (0:0)

Zvolen: Gábriš, Jamrich, Kotora, Gaško, Cavar, Tóth, Budinský, Vavro, Mateus, Slovák, Grebáč (Pavlík, Bellay, Kurta, Lupčo, Dvoran)

Stretnutie odohrali obe mužstvá vo vysokom tempe. Viac z hry mali domáci, no Zvolenčania veľmi dobre bránili, a čo prešlo za obranu, zlikvidoval vynikajúci Gábriš. Paradoxne, v závere zápasu to mohli byť hráči MFK, ktorí mohli strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no niektoré strely zachytil domáci brankár a faul na Budinského „vytiahol“ hlavný rozhodca pred šestnástku. Kvalitné stretnutie s účastníkom druhej maďarskej najvyššej súťaže sa nakoniec skončilo bezgólovou remízou. Bolo však veľmi dobrým testom pre mladé mužstvo Zvolena.

Borčice – MFK Zvolen 2:1 (1:1)

Gól MFK: Mateus

Zvolen: Dvoran – Jamrich, Kotora, Bellay, Jovanovič, Slovák, Lupčo, Gregáň, Mateus, Grebáč, Budinský (Gábriš, Psárský, Mádel, Gabriel)

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Technická akadémia má nového riaditeľa

Niektorí hráči MFK sa aj v ďalšom zápase ukázali vo veľmi dobrom svetle, a tak už zrejme trénerská dvojica Süttő – Foltán začína mať jasné predstavy na niektorých postoch na súpiske pre jarnú časť druhej ligy. Priebeh tretieho prípravného zápasu, hraného na umelej tráve v Považskej Bystrici, zhodnotil tréner MFK Marián Süttő: „Na výborne pripravenej umelej tráve sa hral svižný futbal, kde sme sa v úvode ujali vedenia. Po výbornej kolmici sa presadil Mateus. Ďalej sa hral vyrovnaný zápas a súper vyrovnal po chybe, keď sme nezachytili brejk súpera. V druhom polčase sa Borčice znova presadili po nedorozumení, ktoré vyplynulo z nezohratosti v našej defenzíve. Potom sa hral futbal hore-dolu a viacero šancí vyriešil Gábriš a ani my sme nedotiahli do úspešného konca pár vydarených akcií.“