Druhá výhra Detvy za sebou: Novozámčanov zdolali na ich ľade

O druhom víťazstve za sebou rozhodli hostia z Detvy vďaka druhej tretine, v ktorej strelili súperovi tri góly.

30. jan 2018 o 21:23 TASR

HC Nové Zámky - HC 07 Detva 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Góly: 54. Šimun (Fábry, Varga) - 29. Videlka (Murček), 31. Belluš (Kuklev), 32. Žilka (Milý, Gašpar), 60. Murček (Ščurko). Rozhodovali: Novák, Goga - Krajčík, Tvrdoň, vylúčení: 3:8 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1.

N. Zámky: Baroš – Husák, Salija, M. Novák, Plášil, Hruška, Jass, Rehák, Kuzma – Varga, Novotný, Škoda – Zbořil, Šimun, Šille - Hřebejk, L. Jurík, Fábry – Saulietis, Ondrušek, Lorraine

Detva: Hackett – Mar. Chovan, Kuklev, Šimon, Sládok, Vyskoč, Macejko, F. Fekiač, Gachulinec – Belluš, Surovka, Sitnikov – Milý, Gašpar, Žilka – Videlka, Murček, Ščurko – Jendroľ, Surový, Piačka

Zápas v Nových Zámkoch začali veľkou šancou hostia, keď si na útočnej modrej prebral puk Sitnikov, no zakončil len do Baroša. Úvodné dve minúty duelu patrili Detvancom, potom sa hra vyrovnala. Strelecké pokusy pribúdali, no gólových šancí bolo spočiatku poskromne. V 11. minúte si Kuklev prienikom medzi štyrmi domácimi hráčmi vypýtal presilovku, no tá ostala nevyužitá. Vo veľkej šanci sa ocitol Novák, po Juríkovej prihrávke spoza brány však nedokázal zblízka prekonať Hacketta. Rovnako pochodil o pár sekúnd neskôr Zbořil. Na druhej strane sa v obrovskej šanci ocitol Žilka, puk však poslal len do novozámockého brankára a s následnou dorážkou nepochodil ani Milý. V záverečných minútach úvodného dejstva hrali domáci presilovku, ktorá sa 37 sekúnd pred koncom zmenila na početnú výhodu o dvoch hráčov. Napriek snahe im však v zakončení zakaždým chýbal posledný krôčik.

Domáci mohli otvoriť skóre po skončení presilovky, no po Šimunovej prihrávke neuspel proti Hackettovi Zbořil. Na druhej strane sa po detvianskom prečíslení dostal do gólovej šance Milý, Baroš bol však pozorný. Neuspel ani Hruška so svojím švihom a tak udreli hostia. V presilovke sa snažil puk poslať na spoluhráča Videlka a domáci brankár si ho hokejkou zrazil do vlastnej siete. O 72 sekúnd neskôr viedli hostia už o dva góly. Belluš si prebral puk na útočnej modrej čiare a nikým neatakovaný prestrelil Baroša. Aby toho nebolo málo, prešlo len ďalších 60 sekúnd a Detva viedla vďaka Žilkovi už 3:0. Domáci mohli okamžite znížiť, no ich peknú akciu nezakončil gólom Novák.

V tretej tretine pokračoval útočný hokej s viacerými príležitosťami na oboch stranách. Po Juríkovej prihrávke mal možnosť skorigovať skóre Saulietis, ale tesne pred Hackettom neuspel a Salijov bekhend dopadol podobne. V 47. minúte sa pred detvianskeho brankára pretlačil Saulietis, no faulovaný poslal puk tesne vedľa jeho ľavej tyče. Na druhej strane predviedol výborný zákrok Baroš, ktorý stopol Bellušovu strelu. Domáci sa aj v oslabení snažili znížiť, no Hackettova brána bola pre nich zakliata. Presvedčil sa o tom aj Šimun, ktorý stroskotal vo vyloženej príležitosti a rovnako aj Zbořil spomedzi kruhov. V oslabení mohli udrieť aj hostia, v strednom pásme sa puku zmocnil Surovka, ale Baroš bol pozorný. Domácim sa nakoniec podarilo prekonať Hacketta. Fábry vyslal strelu a puk tečoval pred detvianskym gólmanom Šimun. V závere domáci odvolali brankára, čo potrestal gólom do prázdnej brány Murček a Detvania tak prerušili novozámockú sériu štyroch výhier v rade.