Zápas s Nitrou rozhodovalo predĺženie: O dvoch bodoch pre HKM rozhodol Coffman

V predohrávke 47. kola kola privítali zverenci trénera Mikulu pod Pustým hradom rozbehnutú Nitru.

30. jan 2018 o 21:01 TASR

HKM Zvolen – HK Nitra 3:2 pp (2:0, 0:1, 0:1 – 1:0)

Góly: 7. Šišovský (J. Kováčik, Špirko), 12. Steén (Coffman, Ross), 64. Coffman – 24. Marek Slovák (Rýgl), 49. H. Ručkay (Paulovič, Rýgl). Rozhodovali: Baluška, Snášel – Kollár, R. Výleta, vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1295 divákov.

Zvolen: Šimko – T. Bokroš, Ross, Ťavoda, J. Kováčik, Ulrych, Hraško, Zeleňák – Coffman, Steén, Obdržálek - Šišovský, Kytnár, Matis – Puliš, Špirko, Síkela – Török, V. Fekiač, Marcinek

Nitra: Lawson - Rýgl, Mezei, Ordzovenský, Milam, Miroslav Pupák, M. Versteeg, Korím – Paulovič, Krištof, H. Ručkay - Lantoši, Marek Slovák, Blackwater - Macík, J. Ručkay, Kovacs – Csányi, Šiška, Rzavský

Prvá tretina sa niesla v znamení zvolenských tečov. V 6. minúte predviedol prvý po strele Ťavodu Obdržálek, o pár sekúnd druhý Kytnár, no úspešný bol až tretí v presilovke v podaní Šišovského, ktorý stál v medzikruží a využil náprah Kováčika. V deviatej minúte si tento domáci obranca poslal puk korčuľou za vlastného gólmana Šimka, ale videorozhodca hosťom gól zo spornej situácie pri posunutej bránke neuznal. V dvanástej minúte hral Zvolen druhú presilovku a opäť dobre tečoval. Najprv Šišovský a po ňom Steén pred bránkou, ktorý sa napokon tešil z druhého presného zásahu po strele Coffmana. Nitrania si nevytvárali šance. Lawson sa teda v bránke nenudil a musel si dať pozor aj na šiesty teč súpera, konkrétne v podaní Puliša. V sedemnástej minúte sa na neho rútil Matis, ale nedokázal sa presadiť. Hráči spod Zobora pohrozili až tesne pred prestávkou z dorážky Slováka, Šimko bol na mieste.

V strednom dejstve hostia vyrovnali hru, ale najprv mohli inkasovať tretí gól. Síkela to šikovne skúšal z kruhu a Matis nevyužil tutovku sám pred Lawsonom, keď zakončil bekhendom. Mohlo ho to mrzieť, pretože v 24. minúte unikla dvojica útočníkov Nitry po pravej strane a Slovák poslal vysoký puk cez Šimka – 2:1. Zvolen v ďalšom priebehu hry nevyužil presilovky, v jednej z nich mal dobrú možnosť pri pravej žrdi Šišovský. Početnú výhodu mali aj "corgoni", no taktiež sa nedokázali presadiť. V osemnástej minúte už v plnom počte mohol vyrovnať H. Ručkay, predviedol šikovný teč po strele Rýgla, no Šimko nekapituloval.

Tretia tretina sa začala rušne. Najprv mieril bez prípravy do vinkla Kytnár, Lawson ho vychytal, na druhej strane zaujal pekný prienik J. Ručkaya, ale gólmana HKM nepokoril. Ten nekapituloval ani v oslabení, pretože Milam nastrelil žŕdku. Veľkú šancu mal v 49. minúte Šiška, ktorý neuspel pred odkrytou bránkou Zvolena, no o pár sekúnd sa predsa len podarilo vyrovnať na 2:2 pohotovému H. Ručkayovi. Ťažil totiž zo skvelej prihrávky Pauloviča od zadného mantinelu. Otvorený a zaujímavý hokej pokračoval, v dobrých možnostiach sa ocitli na domácej strane Šišovský a Puliš, na hosťujúcej sa snažili z ľavej strany zmeniť stav Paulovič a Milam. Keďže sa im to nepodarilo, duel dospel do predĺženia. V ňom Kytnár najprv zblízka neposlal puk do prázdnej bránky súpera a Nitran Paulovič nevyužil sólový únik. O dvoch bodoch rozhodol napokon v 64. minúte Coffman, ktorý parádnou strelou z kruhu nedal Lawsonovi šancu – 3:2.