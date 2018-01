Zlepšené výkony priniesli svoje ovocie, Detva doma vyhrala

Zverenci trénera Dorniča sa radovali zo siedmej výhry v tejto sezóne.

28. jan 2018 o 20:08 TASR

HC 07 Orin Detva - MHK 32 L. Mikuláš 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)

Góly: 19. Sitnikov (Ščurko, Chovan), 40. Murček (Macejko, Videlka), 43. Fekiač (Belluš, Sitnikov), 48. Gašpar (Macejko), 49. Murček (Chovan, Videlka), 58. Ščurko (Šimon) – 11. Števuliak (Huna), 34. Sukeľ (Kriška, Koyš), 48. Sukeľ (Koyš, Kriška). Rozhodovali: Fridrich, Siegel – M. Korba, Kaspar, vylúčení: 7:6, oslabenia: 0:0, presilovky: 2:1, 411 divákov.

Detva: Hackett – Mar. Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Gachulinec, Šimon, Macejko, Jendroľ, Vyskoč – Belluš, Surovka, Sitnikov – Milý, Gašpar, Žilka – Videlka, Murček, Ščurko – Surový, Jakubík, Piačka

L. Mikuláš: Hollý – Nemec, Tabaček, Moravčík, Suchý, Nádašdi, Mezovský, Bača, Nitriansky – Rud. Huna, Langhammer, Števuliak – B. Rapáč, Paukovček, R. Rapáč – Kriška, M. Sukeľ, Koyš – Laco, Uhrík, J. Sukeľ.

Po zlepšených výsledkoch v posledných stretnutiach nastúpili hokejisti Detvy proti súperom z Liptovského Mikuláša, ktorí v minulom kole na domácom ľade zdolali Zvolenčanov. Už v druhej minúte prišla prvá veľká šanca, keď sa po vhadzovaní dostal puk na hokejku Murčeka. Toho však Hollý v bránke Liptákov vychytal. V 8. minúte prišla príležitosť aj na druhej strane. Langhammer dorážal Tabačekovu strelu, Hackett si však s touto situáciou poradil. Až v 11. minúte bol brankár domácich bezmocný proti strele z hokejky Števuliaka, ktorý nechytateľne trafil do horného rohu. Domáci sa snažili vyrovnať, ale nedarilo sa im premieňať šance. V 14. minúte mieril Videlka iba do žrde a o pár sekúnd neskôr po fantastickej individuálnej akcii nezakončil Murček. Skórovať sa domácim podarilo až tesne pred prvou sirénou, keď obrovský tlak pretavil do strelenia gólu Sitnikov. Ten po Sčurkovej prihrávke nemal problém puk zasunúť do odkrytej brány.

Prečítajte si tiež: Nitra v Detve vybojovala tri body, diváci videli dobrý hokej

V úvode druhej tretiny bola hra mierne rozháraná. Domáci mali po šiestich minútach tejto časti hry k dispozícii presilovú hru, a zahrali ju veľmi dobre, keď už po pár sekundách nebezpečne vystrelil Belluš. Hollý mal s týmto pukom značné problémy, pretože mu vypadol z lapačky a domáci reklamovali, že prešiel cez bránkovú čiaru. Po konzultácii s videorozhodcom sa však nakoniec rozhodlo, že gól to nebol. V 33. minúte odišiel na trestnú lavicu Kuklev. Túto presilovú hru sa hosťom podarilo využiť, keď Kriškovu strelu jemne tečoval Matúš Sukeľ. Detvania sa snažili do prestávky ešte vyrovnať a v 36. minúte sa Belluš ocitol v samostatnom nájazde, ale Hollého neprekonal. Vyrovnanie prišlo až pár sekúnd pred prestávkou, keď po vhadzovaní v útočnom pásme presne trafil Murček.

Od úvodu tretej tretiny spustili domáci hokejisti doslova uragán na bránku hostí a po necelých troch minútach peknou strelou od modrej čiary dal gól Fekiač. Liptáci na tento presný zásah ešte odpovedali zásluhou Sukeľa, ktorý zužitkoval prečíslenie dvoch na jedného. O pár sekúnd neskôr sa však domáci opäť dostali do vedenia, keď sa nahodenie z hokejky Macejka odrazilo presne na čepeľ Gašparovi a ten sa nemýlil. O necelých dvadsať sekúnd sa domáci radovali opäť. Martin Chovan našiel voľného Murčeka, ktorý strelou švihom dal piaty gól svojho mužstva. Domáci pokračovali vo výbornom výkone, ktorý zavŕšil gólom Ladislav Sčurko a spečatil tak skóre stretnutia na konečných 6:3.