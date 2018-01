Opäť s plným bodovým ziskom: Zvolen zdolal Poprad

Po studenej sprche, ktorá prišla hneď v úvode stretnutia, Zvolenčania dokráčali k domácemu víťazstvu nad Popradom.

28. jan 2018 o 19:56 TASR

HKM Zvolen - HK Poprad 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Góly: 10. Coffman (Ross, Obdržálek), 14. Drgoň (Steén, Coffman), 24. Špirko (Kytnár, J. Kováčik), 41. Coffman (Drgoň), 47. V. Fekiač (Kelemen, Matis) – 1. Svitana (Mlynarovič, König), 40. König (Hvila, D. Brejčák), 46. Abdul (Fabian). Rozhodovali: D. Konc, Jonák – Tvrdoň, Kollár, vylúčení: 4:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, zmeny: Zvolen od 21.min bez Puliša, 41. Šimko za Nieminena, 1189 divákov.

Zvolen: Nieminen (41. Šimko) – Ťavoda, Kováčik, Ulrych, Hraško, Ross, Drgoň, T. Bokroš, Zeleňák – Matis, Kytnár, Kelemen – Puliš, Špirko, Šišovský - Coffman, Steén, Obdržálek – Török, V. Fekiač, Martin Ďaloga

Poprad: V. Kováč – König, Brejčák, Fabian, Petran, Krempaský, Ježek – Svitana, Mlynarovič, Štrauch – Abdul, Heizer, Buc – Kundrík, Vartovník, Bondra – Hvila, Bjalončík, Matej Paločko

Hosťom parádne vyšiel úvod stretnutia. Hneď z prvej akcie vsietili gól, keď sa po prihrávke Mlynaroviča z pravej strany šikovnou strelou presne k žrdi presadil Svitana. Vedenie mohol v tretej minúte zvýšiť Bjalončík. Hvila poslal puk pred bránku, Bjalončík však zblízka nedal. Domáci následne ožili, pekný prienik i koncovku predviedol Špirko, ale nebol úspešný. Popradčania potom nevyužili presilovku, čo ich mohlo mrzieť, pretože v 10. minúte z medzikružia parádne vystrelil spoza protihráča Coffman a vyrovnal. Stav mohol otočiť Kytnár, dobre dobiedzal pred brankárom Kováčom, ale podarilo sa to až Drgoňovi v početnej výhode o dvoch hráčov. Z ľavej strany poslal puk do odkrytej bránky súpera – 2:1. V závere prvej tretiny najprv úplne voľný Kundrík zoči – voči Nieminenovi ani na trikrát nedal, po ňom si nakorčuľoval dopredu na opačnej strane Šišovský, ale vo finálnej fáze mieril iba do žŕdky.

V 2. tretine pridali hokejisti spod Pustého hradu už bez zraneného Puliša tretí gól v 24. minúte. Po strele Kováčika Kytnár z dorážky síce nedal, ale puk sa dostal pred Špirka, ktorý si už zblízka pred odkrytou bránkou poradil. Popradčania teda zvýšili obrátky, mali niekoľko sľubných akcií i presilovku, počas nej však nehrozili a to domácich nakoplo. Znovu prevzali iniciatívu, ale brankára Kováča nepokorili ani Kytnár či Ťavoda. Hostia z ničoho nič zdramatizovali duel sekundu pred druhou prestávkou. König vypálil od vlastnej obrannej čiary a puk skončil za prekvapeným Niemninenom.

Do tretej tretiny išli domáci v bránke už so Šimkom a rýchlo odskočili súperovi na rozdiel dvoch gólov. Postaral sa o to Coffman strelou z pravej strany – 4:2. Podtatranci však znovu znížili v presilovke o dvoch hráčov. Najprv Fabian strieľal do žŕdky, o pár sekúnd sa však k odrazenému puku dostal Abdul a z medzikružia trafil presne. Zvolenčanov to nepoložilo a už v pätici opäť zvýšili vedenie. Ujala sa prihrávka Kelemena spoza bránky pred ňu, kde číhal V. Fekiač – 5:3. "Bryndziari" mali aj ďalšie skvelé príležitosti na zveľadenie skóre, avšak Obdržálek, Šišovský, Ťavoda, Matis ani Ulrych recept na Kováča nenašli.