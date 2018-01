ŠKK Zvolen si v Košiciach pripísal do pohára klubov 126 bodov

V košickej Crow Aréne sa zišlo 145 krasokorčuliarov z 25 klubov Slovenska.

27. jan 2018 o 12:28 (mz)

KOŠICE/ZVOLEN. Chlapcov súťažilo 14 v štyroch vekových kategóriách a dievčat 131 v desiatich kategóriách. Mimo SP pretekalo aj 19 IK v 4 kategóriách a 3 hviezdičky.

Na 48. ročník Veľkej Ceny Košíc a 25. ročník Košickej korčuľky, ktoré boli zároveň aj 11. kolom pretekov Slovenského Pohára, vycestovalo aj 7 krasokorčuliarok Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK).

V kategórii staršie žiačky Dorota Marková s 38,88 bodmi obsadila 20. miesto. V 12 - ročných mladších žiačkach sa Karin Ištokovičová umiestnila na 6. mieste s 20,53 b. a Laura Debnárová s 28,67 b. na 5. mieste. V kategórii 11- ročných mladších žiačok Dominika Nociarová skončila na 16. mieste s 18,61 b. V kategórii 8 - ročných nádejí (N8) Soňa Nemcová obsadila s 19,77 b. 10. miesto a Martina Vavrincová s 15,83 b. 15. miesto. V N7 dostala za svoju voľnú jazdu Ela Marková 8,68 bodov, ktoré jej vyniesli 8. miesto. Do pohára klubov (PK) získali dievčatá 126 bodov.

VC Košíc bola poslednými nominačnými pretekmi pre Majstrovstvá Slovenska juniorov a staršieho žiactva v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutočnia 3. - 4. februára. Do série pretekov SP sa v súťažnej sezóne 2017/2018 zapojilo 21 junioriek, 2 juniori, 37 starších žiačok a 7 starších žiakov. Na M SR postupuje v kategórii juniorov 18 najlepších krasokorčuliarov, ktorí splnili nominačné kritéria - vek podľa pravidiel ISU, splnený test výkonnosti minimálne č. 2 a v redukovanom rebríčku SP umiestnenie do 18 miesta. V kataegórii starších žiakov - vek podľa pravidiel ISU pre kategóriu advanced novices, test č. 3 a umiestnenie v redukovanom rebríčku SP do 18. miesta. Redukovaný rebríček SP pre M SR je tvorený súčtom len troch najvyšších skóre zo série pretekov SP.