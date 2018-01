Nitra v Detve vybojovala tri body, diváci videli dobrý hokej

Pod Poľanou sa hralo vyrovnané stretnutie s množstvom šancí. Domáci napokon nezískali ani bod.

26. jan 2018 o 21:03 TASR

HC 07 Detva - HK Nitra 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Góly: 8. Milý (Gašpar, Šimon), 46. Ščurko (Murček) – 20. Slovák (Blackwater, Lantoši), 26. J. Ručkay (H. Ručkay, Macík), 37. H. Ručkay (Krištof). Rozhoxdovali: Jonák, Goga - Synek, Rojík, vylúčení: 4:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 545 divákov

Detva: Hackett – Kuklev, Mar. Chovan, Gachulinec, Fekiač, Macejko, Šimon, Vyskoč, Jendroľ - Sitnikov, Surovka, Belluš – Žilka, Gašpar, Milý – Ščurko, Murček, Videlka – Piačka, Jakubík, Surový

Nitra: Laco – Rais, Rýgl, Ordzovenský, Milam, Mir. Pupák, Mezei, Korím, Versteeg - Paulovič, Krištof, Kovacs – Blackwater, Slovák, Lantoši – H. Ručkay, J. Ručkay, Macík – Csányi, Šiška, Rzavský

V Detve sledoval pekne zaplnený štadión už od úvodu zaujímavé stretnutie, v ktorom sa domáci dostali do vedenia ako prví. V 8. minúte Šimon odovzdal puk Gašparovi, ktorý ho poslal ideálne na teč. Puk napokon trafil hokejku Milého, ktorý poslal svoje mužstvo do vedenia. Už o pár sekúnd neskôr mohla Detva opäť vyhrávať, no Murček tentokrát pred brankárom Lacom neuspel. O pár minút neskôr hostia zabudli na obrannej modrej čiare Videlku, ktorý dostal dobrý puk od Gachulinca, ale Laco si s jeho samostatným únikom poradil. Prvá tretina pokračovala vo vysokom tempe, do ktorého sa pomaly dostávali aj hostia. V 12. minúte pohrozili Rais spoločne s Paulovičom, keď sa druhý menovaný snažil doraziť strelu toho prvého. Nitra sa v nasledujúcich minútach rozbehla a začala si vytvárať množstvo zaujímavých príležitostí. V 18. minúte ešte Macíkov teč Hackett vyrazil, no o dve minúty neskôr už na strelu Slováka nemal nárok.

Prečítajte si tiež: HKM Zvolen nezvládol na Liptove tretiu tretinu a stratil dôležité body

V úvode druhej tretiny hrala Detva presilovú hru, v ktorej zvierala Nitru, no v jej závere sa však dvojica Krištof-Rýgl dostala do prečíslenia. Zakončiť sa rozhodol Krištof, no jeho puk dokázal Hackett vyraziť. O pár sekúnd neskôr sa však už hostia ujali vedenia. Krásnu akciu zakončil gólom Jakub Ručkay. Aj v nasledujúcich sekundách videli diváci zaujímavý hokej, keď mohlo byť už o minútu neskôr vyrovnané. Prečíslenie Detvy však dokázal zneškodniť pozorný Laco. V 29. minúte sa opäť fantastickým zákrokom predviedol brankár Nitry, ktorý ľavým betónom zneškodnil strelu Videlku. Na druhej strane sa do samostatného úniku dostal Blackwater, ale túto situáciu dokázal Hackett zneškodniť. Pred koncom druhej tretiny sa ešte Nitrania tešili z gólu, keď Krištof predviedol skvelý prehľad v hre a puk naservíroval ako na zlatom podnose Henrichovi Ručakyovi, ktorý poslal svoje mužstvo do dvojgólového vedenia.

Dobrý zápas pokračoval aj v tretej tretine. Nitra sa v jej úvode mohla dostať do trojgólového vedenia, ale Ručkay pred Hackettom zaváhal. Platilo však nedáš-dostaneš, keď sa v 46. minúte presadila Detva. Murček nabil Sčurkovi, ktorý delovkou prepálil Laca. O pár sekúnd neskôr domáci prepadli v strednom pásme a nestrážený Ručkay zostrelil Hacketta, ktorý zostal ležať na ľadovej ploche, no domáci brankár sa napokon z tejto situácie otriasol. Zápas plný šancí pokračoval až do samého záveru. Do príležitostí sa postupne dostali Lantoši, Krištof a Kuklev, no svoje šance zužitkovať nedokázali. Nitra si tak odviezla z Detvy vybojované tri body.