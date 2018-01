HKM Zvolen nezvládol na Liptove tretiu tretinu a stratil dôležité body

Domáci hokejisti Liptovského Mikuláša skvele zvládli tretiu tretinu, v ktorej predviedli dokonalý obrat.

26. jan 2018 o 20:14 TASR

MHk Liptovský Mikuláš – HKM Zvolen 4:3 (1:2, 0:1, 3:0)

Góly: 6. M. Sukeľ (Koyš, Tabaček), 43. R. Rapáč (Huna, Suchý), 49. R. Rapáč (Kriška, Suchý), 55. Langhammer (Koyš, Tabaček) – 10. Špirko (Síkela, Ťavoda), 16. Török, 22. Matis (Hraško). Rozhodovali: Lokšík, Müllner - Korba, Stanzel, vylúčení: 9:10, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 850 divákov

Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Tabaček, Nemec, Suchý, Pacalaj, Mezovský, Nádašdi, Nitriansky, Bača – Števuliak, Langhammer, Huna – R. Rapáč, Paukovček, B. Rapáč – Koyš, M. Sukeľ, Kriška – J. Sukeľ, Uhrík, Laco

Zvolen: Šimko – Ťavoda, Hraško, Drgoň, Ross, Bokroš, Kováčik, Zeleňák, Ulrych – Síkela, Špirko, Matis – Coffman, Steén, Obdržálek – Šišovský, Kytnár, Ďaloga – Török, Fekiač, Dubeň

Zvolenčania mali dobrý vstup do zápasu. Po dvoch minútach sa dostal do nájazdu Šišovský, no na Košarišťana nevyzrel, následne hostia neotvorili skóre ani v presilovke po protiútoku 3 na 1. Vyťažiť z minima maximum dokázali Liptáci. V 6. minúte našiel Koyš pred bránou M. Sukeľa, ktorý nezaváhal. Odpoveď Zvolena prišla v 10. minúte, po tom čo Špirko na dvakrát dotlačil puk za mikulášskeho brankára. Pred prvou sirénou sa však skóre zmenilo ešte raz, keď si Törökovu strelu nešťastne zrazil do vlastnej bránky domáci obranca.

Aj do druhej tretiny vstúpili lepšie hostia. Tentoraz sa tešili aj z presného zásahu. V 22. minúte dorazil Hraškovu strelu za Košarišťana Matis, následne dostal v mikulášskej bránke príležitosť Hollý. Liptáci mohli znížiť v 26. minúte, no Koyš v nájazde neprekonal Šimka.

Diváci v Liptove videli aj v tretej tretine rýchly gól. V 43. minúte znížil v presilovke Rapáč. Domáci hráči pokračovali v honbe za bodmi. V nasledujúcich minútach prevyšovali súpera vo všetkých smeroch. V 48. minúte pred Šimkom poskakoval puk, neprehľadnú situáciu využil Rapáč, ktorý vyrovnal na 3:3. Liptovskému Mikulášu sa napokon v treťom dejstve podaril obrat. O ich víťazstve rozhodol päť minút pred koncom Langhammer.