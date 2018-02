Najviac peňazí pôjde do obecného úradu

Obec má na ministerstvách niekoľko projektov, zatiaľ ale žiadnu odozvu.

7. feb 2018 o 11:36 TASR

TERANY. Terany v okrese Krupina podali vlani na slovenské ministerstvá niekoľko projektov, ktorými chcú zlepšiť vzhľad obce, život obyvateľov a zvýšiť bezpečnosť. Doteraz však nemajú od kompetentných žiadnu odozvu. "Niektoré projekty neboli do čakačiek ani zaradené, u niektorých nevieme, ako sa s nimi naložilo," povedala starostka Iveta Gajdošová.

Projekt s najväčším finančným objemom vo výške 200-tisíc eur je zameraný na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Ďalšie štyri projekty podávali v rámci Programu rozvoja vidieka. Postaviť chcú chodníky na železničnú stanicu a na cintoríne a tiež zrekonštruovať dom smútku a spoločenské centrum.

Obec má približne 600 obyvateľov, z ktorých je veľká časť v dôchodkovom veku, a takéto centrum by im malo slúžiť na využívanie voľného času. Náklady na tieto projekty spolu presahujú 200-tisíc eur.

Ministerstvo vnútra požiadala obec o 30-tisíc eur na obnovu 50-ročnej hasičskej zbrojnice. "Naši dobrovoľní hasiči to veľmi potrebujú, keďže v minulosti často zasahovali pri odstraňovaní vody a bahna z dvorov a rodinných domov a pri odpratávaní škôd po častých prívalových dažďoch," pripomenula starostka.

Od rezortu vnútra by potrebovali schváliť k 16 existujúcim bezpečnostným kamerám ďalších jedenásť tzv. IP kamier, a to na rizikové miesta, kde je zaznamenávaná drobná kriminalita a krádeže. Obec od ministerstva žiada 15-tisíc eur, ďalších 20 percent by doplatila sama.

Vlani im podľa starostky najviac pomohol príspevok z ministerstva hospodárstva na výmenu obecného osvetlenia. "To pôvodné bolo už v dezolátnom stave. Pôvodne sme mali na stĺpoch len 66 svetiel, dnes sú už na každom stĺpe, spolu je ich 107," dodala.

Na konci minulého roka sa samospráve podarilo zlikvidovať aj nelegálnu skládku odpadu na okraji obce. Získala na to 34-tisíc eur z ministerstva životného prostredia. Veľkokapacitné nákladné auto sa otočilo viac ako 60-krát a vyviezlo odtiaľ 710 ton odpadu.