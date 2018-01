Tri dni prax a cez dvesto eur mesačne na prilepšenie. Lepšiu strednú som si ani nemohol vybrať

Nie som práve typ na gympel, to viem ja aj rodičia. Hľadal som si strednú, kde budem mať viac praxe ako učenia v laviciach.

25. jan 2018 o 19:52

Ani neviem, čo sa mi na tom odbore páči viac. So spolužiakmi vyrábame v Krupine moderné sedačky, kamióny ich vyvážajú do celého sveta. Vždy mám radosť, keď vidím hotový kus, lebo na začiatku to bolo len pár dielov a koža alebo látka. Lind je veľká firma a učíme sa tam pracovať na moderných strojoch. Perfektné je, že nám preplácajú cestovné a priamo vo firme máme aj obedy. A čo je úplne super, dostávame štipko a odmenu za prácu, takže si mesačne vieme prilepšiť o viac ako dvesto eur. Zarábať si počas strednej, veď to je úplná paráda!

Už dnes mám istú prácu

Firma sa o nás stará, keď sme nastúpili, dostali sme pracovné topánky a oblečenie. Keď skončím strednú, môžem hneď nastúpiť na hlavný pracovný pomer. Dovtedy budem v čalúnení macher a na odmenách za výkon si ako zamestnanec zarobím fakt pekné peniaze. Na začiatku som mal trochu obavy, či to zvládnem, lenže do ničoho nás nehnali. Najskôr sme chodili na exkurzie a spoznávali sme, ako to vo výrobe chodí, potom nás začali zapájať do práce. Ak si aj ty predstavuješ strednú školu takto, daj si prihlášku na odbor čalúnnik na Strednej odbornej škole drevárskej vo Zvolene. Stretneme sa v Krupine a vyrobíme spolu modernú sedačku!