Zvolenská teplárenská skončí rok zrejme so stratou

Plánovaná strata dosiahne takmer 3 milióny eur.

22. jan 2018 o 16:36 SITA

ZVOLEN. Štátom ovládanej Zvolenskej teplárenskej sa ani v minulom roku nepodarilo dostať do čiernych čísiel. Kým v roku 2016 evidovala jedna z najväčších teplární na Slovensku stratu jeden milión eur, za minulý rok predpokladá podnik stranu na úrovni 1,8 milióna eur. Tržby spoločnosti by mali byť za vlaňajšok v objeme 21,8 milióna eur.



Minuloročné hospodárenie spoločnosti ovplyvnila najmä výrazne studenšia zima v januári, rekonštrukcia hradidla malej vodnej elektrárne Slatina, ako aj zrýchlené odpisovanie majetku výrobných zariadení, ktoré nebudú ďalej využívané po ekologizácii a uvedení do prevádzky nových výrobných zariadení, povedal pre agentúru SITA Dušan Lacko zo Zvolenskej teplárenskej.



Ani v tomto roku tepláreň vo Zvolene neočakáva kladný hospodársky výsledok. Plánované sú tržby na úrovni 21 miliónov eur, náklady v objeme 23,8 milióna eur a strata vo výške 2,8 milióna eur.

Prestavba paravodu na horúcovod

"V ďalších rokoch očakávame náročnejšie trhové prostredie. Legislatívne zmeny v oblasti daní, podpory výroby elektriny, environmentu a taktiež rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zvyšujú náklady spoločnosti a znižujú jej výnosy. Taktiež sa budeme musieť vysporiadať s náročnými investičnými projektmi, a to ekologizáciou zdroja a prestavbou tepelných rozvodov - parovodu na horúcovod," dodal Lacko.

Prečítajte si tiež: Kostolná veža odhaľuje prekvapivé tajomstvá

V minulom roku urobila Zvolenská teplárenská opakovanú certifikáciu poskytovania podporných služieb pre elektrizačnú sústavu. "To umožní dosahovať výnosy súvisiace s výrobou elektriny aj v ďalšom období," doplnil Lacko.

Investície väčšieho významu vlani tepláreň nerealizovala. "V celom roku 2017 prebiehala a v roku 2018 bude finišovať

príprava a začne realizácia nových významných investícií ako ekologizácia zdroja, rekonštrukcia výrobného zariadenia a prestavba tepelných rozvodov," spresnil Lacko.

Prepúšťať tepláreň neplánuje

Ku koncu vlaňajška tepláreň zamestnávala 136 pracovníkov. "V tomto roku sa nepredpokladá významnejšia zmena počtu zamestnancov. Predpokladáme optimalizáciu procesov a interných výkonov, počet zamestnancov sa bude znižovať iba prirodzenými úbytkami, ako je odchod do dôchodku a fluktuácia zamestnancov," doplnil Lacko.



Zvolenská teplárenská bola založená Fondom národného majetku v roku 2001 ako jedna zo štyroch nástupníckych organizácií Stredoslovenských energetických závodov. Jediným vlastníkom je stále štát prostredníctvom ministerstva hospodárstva. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba, dodávka a rozvod tepla a elektrickej energie. Výroba tepla je uskutočňovaná v kombinovanom cykle.