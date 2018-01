Záver derby vyznel tragikomicky, Zvolen strelil Detve dva góly do prázdnej brány

Vrece s gólmi sa v derby roztrhlo v záverečnej tretine. Zvolenčania opäť zdolali Detvu.

21. jan 2018 o 20:35 TASR

HKM Zvolen - HC 07 Orin Detva 6:3 (1:0, 1:1, 4:2)

Góly: 18. Obdržálek (Coffman, Ross), 38. Špirko (Zeleňák, Puliš), 45. Matis (Kováčik, Špirko), 49. Steen (Coffman, Obdržálek), 59. Coffman (Obdržálek), 60. Drgoň - 39. Belluš (Sitnikov, Mar. Chovan), 46. Videlka (Murček), 48. Murček (Videlka). Rozhodcovia Jonák, Goga - Kacej, Rojík, vylúčení 11:7, navyše 10 min Šišovský za napadnutie hlavy a krku - Jendroľ 5 min, presilovky 1:0, v oslabení 0:0, 2102 divákov.

HKM Zvolen: Šimko - Drgoň, Ross, Bokroš, Kováčik, Ťavoda, Hraško, Zeleňák, Dubeň - Coffman, Steen, Obdržálek - Šišovský, Kytnár, Kelemen - Puliš, Špirko, Matis - Síkela, V. Fekiač, Ďaloga

HC 07 Orin Detva: Hackett - Martin Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Sládok, Macejko, Šimon, Gachulinec - Belluš, Surovka, Sitnikov - Milý, Gašpar, Žilka - Videlka, Murček, Ščurko - D. Jendroľ, M. Surový, Jakubík

Regionálnemu derby zápasu chýbal v 1. tretine spád, hokeja si diváci príliš neužili a skôr si všímali množstvo vylúčení. Z rozkúskovanej hry vyťažili domáci aspoň jeden gól, v 18. minúte Obdržálek prepálil Hacketta v bránke a zdalo sa, že navodil pokojnejšiu atmosféru. Detvania sa od úvodu snažili zaskočiť favorita, v 5. minúte nepremenil vďaka Šimkovi v bránke veľkú šancu Belluš a prekonať ho mohol aj v presilovke v 8. minúte, no netrafil bránku. Domáci sa pomaly rozbiehali, až v 13. minúte vážnejšie ohrozili bránku vďaka nepresnej strele Kytnára.

V druhej tretine tiež čas s mnohými prerušeniami pomaly ubiehal. Už v 30. sekunde mal gól na hokejke Obdržálek, na druhej strane za chrbtom Šimka zasa po strele Žilku zazvonila žŕdka. V rovnakej 23. minúte sa hostia dokonca aj tešili z gólu, ktorý im však po preštudovaní videozáznamu rozhodca za posunutie bránky neuznal. Detvania sa spoliehali hlavne na rýchle protiútoky, často však pri nich zlyhávali vo finálnej fáze, v 35. minúte po prieniku Videlku zasa vložil Šimko na poslednú chvíľu do strely pravý betón. Veľký potlesk si zaslúžil v 38. minúte Špirko. Síce nebol v pohybe, no pred bránkou zostal úplne osamotený, ukázal dokonalú kľučku a blafákom prekonal Hacketta druhýkrát. Detvania si udržali šancu na zvrat rýchlou odpoveďou už po 37 sekundách, keď Šimkovi vypadol puk a Belluš znížil.

V tretej tretine odskočili súperovi o dva góly Zvolenčania v 45. minúte po strele Kováčika a prekrásnom teči Matisa, po ktorom skončil puk pod hornou žŕdkou. Ani tento okamih však hostí nepodlomil a o necelú minútu Videlka po šikovnom blafáku strelil kontaktný gól. V 48. minúte nepremenil Coffman samostatný nájazd a tento moment sa domácim dosť vypomstil, pretože po následnom brejku Murček vyrovnal. O necelú minútu v 49. minúte však vedenie na stranu Zvolenčanov zblízka strhol Steen. Gólostroj, pri ktorom padli štyri góly počas ani nie štyroch minút, sa potom zastavil a domáci si napokon upracované tesné víťazstvo nielen udržali, ale ho aj skrášlili. Presne 2:17 minúty pred klaksónom sa začala power play hostí, no nevydarila sa a Coffman v 59. minúte trafil prázdnu bránku. Detva si 73 sekúnd pred koncom zahrala ešte so šiestimi hráčmi proti trom, no paradoxne Drgoň opäť do prázdnej bránky pridal šiesty gól domácich.

Hlasy trénerov

Peter Mikula, tréner Zvolena: „Nedokázali sme sa nakopnúť do ľahkosti, viazla nám súhra, medzihra a bolo tam aj dosť veľa nepresností a chýb. Detva bola stále pre nás na dištanc dobrého výsledku. Záver bol možno pre divákov na zabavenie, nebolo to však hokejové, skôr sa nahromadilo dosť špinavosti, čo do hokeja dnes už nepatrí. Rád som za tri body, no na lepší výkon z Nitry sme nenadviazali, to ma najviac mrzí.“

Pavel Igríni, asistent trénera Detvy: „Chcem v prvom rade pogratulovať domácemu trénerovi k víťazstvu. Keď som pred zápasom videl štyri vyrovnané lajny domácich, mal som obavy, nakoniec sme relatívne odohrali celkom slušný zápas. Samozrejme, až na ten záver, vyznel pre nás dosť tragikomicky.“