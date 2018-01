Lukáš Jurík v N. Zámkoch: Chcel som hrať v mužstve, ktoré má reálnu šancu na play-off

Bývalý kapitán HKM Zvolen Lukáš Jurík dlho bez hokeja neostal. Už v piatok sa predstavil na ľade Detvy v drese Nových Zámkov.

21. jan 2018 o 14:48 SITA

V tipsportligovom hokejovom klube HC Nové Zámky sa v piatkovom dueli 38. kola najvyššej slovenskej súťaže na ľade nováčika z Detvy predstavila aj nová akvizícia Lukáš Jurík. Tridsaťpäťročný útočník po ukončení spolupráce s HKM Zvolen spečatil vo štvrtok svoj príchod do Nových Zámkov, informuje o tom klubový web.

„V prvom rade som riešil zahraničie smerom na západ, ale v ligách sa posunul termín prestupov a kluby majú čas. Vo februári sa navyše takmer nikde nehrá. Z najvyššej slovenskej súťaže sa najlepšie javila ponuka Nových Zámkov. Nemám to ďaleko domov, navyše mužstvo má šancu postúpiť do play-off. Rozhodol som sa a dúfam, že správne,“ cituje denník Šport slová zvolenského rodáka L. Juríka, ktorý ešte doplnil: „Chcel som hrať v mužstve, ktoré má reálnu šancu postúpiť do play-off.“

Lukáš Jurík je odchovancom zvolenského hokeja. V seniorskej kariére strávil skúsený center najväčšiu časť práve v HKM Zvolen, pričom v sezónach 2000/2001 a 2012/2013 sa tešil z majstrovského titulu. Pôsobil aj v Česku, Bielorusku, Kazachstane a jednu sezónu odohral aj v nadnárodnej EBEL lige.

Vedenie HC Nové Zámky tiež predĺžilo zmluvu do 30. apríla 2019 s 25-ročným lotyšským obrancom Artursom Salijom. Naopak, svoje účinkovanie podľa klubového webu končí 34-ročný český útočník Jiří Cetkovský, s ktorým rozviazali zmluvu.