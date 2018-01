Partia vysokoškolákov si vyskúšala život v USA

Mali aj dve práce. Okrem dolárov si domov priniesli veľké množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

21. jan 2018 o 16:59 Adriana Antolová

HRIŇOVÁ. Mladí hľadajú stále viac spôsobov, ako spoznať krásne miesta aj za hranicami Slovenska. Pre študentov vysokých škôl je vytvorených viacero programov, vďaka ktorým môžu stráviť čas v zahraničí a popri štúdiu alebo práci precestovať kus sveta.

Na vlastnej koži si to vyskúšal aj Marek pochádzajúci z podpolianskej dedinky Látky. Spolu s dvoma kamarátmi z Dačovho Lomu sa rozhodol stráviť jedny letné prázdniny za oceánom.

„Do USA som sa dostal cez kamaráta, ktorý to celé vymyslel. Najprv sme dlho váhali, no nakoniec sme sa rozhodli, že ideme do toho,“ s úsmevom spomína na leto plné nových skúseností.

Najjednoduchší spôsob, ako vidieť USA

„Vycestoval som po ukončení druhého stupňa vysokej školy. Bola to pre mňa posledná šanca, ako získať študentské víza a zároveň najjednoduchší spôsob, ako sa dostať do Ameriky, zarobiť tam a nakoniec si pocestovať,“ vysvetľuje.

Jedným z programov pre vysokoškolákov je Work and Travel (WaT) v USA, ktorý si vybral aj Marek s partiou. Vďaka nemu okrem dobrého zárobku videli aj kus americkej zeme.

Táto možnosť je však dožičená len tým, ktorí majú už niečo nasporené. Okrem financií potrebujete na začiatok aj slušnú dávku odvahy a aspoň základné vedomosti z anglického jazyka, z ktorého vás vyskúšajú už pri vybavovaní víz.

Poplatky už pred vycestovaním sú dosť vysoké

Prvotný kapitál, ktorý potrebujete pri vybavovaní pobytu do Ameriky, je dosť vysoký. Z roka na rok sa to však mení, niektoré poplatky stúpajú, iné klesajú.

Pohnútky absolvovať túto letnú brigádu spojenú s cestovaním sú u mladých rôzne. Motiváciou môžu byť vízia peňazí, o ktorých sa vám na tunajších brigádach ani neprisnilo. Avšak ak nie ste ochotní makať, ostaňte radšej doma.