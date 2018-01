Má výdatne snežiť na viacerých miestach Slovenska

Hydrometeorologický ústav varuje pred tvorbou snehových jazykov.

20. jan 2018 o 19:46 SITA

KRUPINA. Okresy na juhozápade Slovenska v nedeľu očakávajú snehové jazyky. Pre Bratislavský kraj Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 1. stupňa pred závejmi. V južných okresoch Trenčianskeho kraja, Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Trnavského aj Bratislavského kraja očakáva hydrometeorologický ústav miestami tvorbu snehových jazykov.



Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových

jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Pre okresy Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava platí výstraha od nedele 21. januára od 4.00 do 14.00. V ostatných okresoch platí do 10.00.



Košický, Nitriansky a Banskobystrický kraj očakávajú sneženie. V južných okresoch ústav ojedinele očakáva výskyt

sneženia, pri ktorom spadne 10 - 15 cm nového snehu. Výstraha 1. stupňa, ktorú vydal ústav, platí v nedeľu 21. januára od 2.00 do 14.00.