Dôležitý zápas pod Poľanou: Detva urobila dve chyby, ktoré súper potrestal

Nové Zámky v zostave už aj s Lukášom Juríkom uspeli v dôležitom súboji na ľade Detvy.

19. jan 2018 o 21:16 TASR

HC 07 Orin Detva - HC Nové Zámky 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Góly: 25. Šimun (Zbořil), 33. Varga (Ondrušek). Rozhodovali: Lokšík, J. Konc– Kollár, Šefčík, vylúčení: 2:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 536 divákov

Detva: Hackett – Mar. Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Sládok, Gachulinec, Macejko, Šimon, Vyskoč – Gašpar, Surovka, Sitnikov – Milý, Mat. Chovan, Belluš – Videlka, Murček, Ščurko – Žilka, Tibenský, Surový

Nové Zámky: Baroš – Husák, Salija, Novák, Plášil, Hruška, Jass, Látal, Kuzma – Varga, Novotný, Škoda – Zbořil, Šimun, Šille – Saulietis, Jurík, Lorraine – Hřebejk, Ondrušek, Fábry

V druhej minúte sa do prvej dobrej šance dostal Saulietis, ktorý pred Hackettom dorážal strelu, ktorá brankárovi Detvy vypadla, no jeho dorážka smerovala len do žrde. V prvej tretine mali obe mužstvá výhodu presilových hier, napriek tomu však toto dejstvo neprinieslo viac šancí.

Do druhej tretiny vstúpili aktívnejšie domáci hokejisti. V 23. minúte sa do dobrej príležitosti pred Barošom dostal Murček, no brankár hostí ho vychytal. O pár sekúnd neskôr sa domáci ocitli v prečíslení dvoch proti jednému. Sitnikov prihral Gašparovi, puk sa napokon odrazil k Surovkovi, ktorý spomedzi kruhov vyskúšal Barošovu lapačku. V 25. minúte padol prvý gól stretnutia, keď sa po akcii Zbořila puk odrazil od korčule Šimuna do siete. V 32. minúte sa nový muž v drese hostí Jurík dobre zorientoval v útočnom pásme a svojou aktivitou si vypýtal trestné strieľanie, ktoré však nepremenil. O pár sekúnd sa hostia už radovali z gólu, keď sa puk so šťastím dostal k Vargovi a ten už nemal problém posunúť ho za bezmocného Hacketta.

Domáci sa od začiatku tretej tretiny snažili niečo vymyslieť vpredu, no viazla im kombinácia. Naopak, prvú veľkú šancu v záverečnej tretine mali hostia, keď Varga našiel peknou prihrávkou Novotného, no ten zblízka trafil iba presúvajúceho sa Hacketta. V závere zápasu mohol dvakrát Saulietis ešte upraviť skóre stretnutia, no nestalo sa.

Hlasy trénerov

Ivan Dornič, tréner Detvy: „My sme začali veľmi dobre, žiaľ, troška nás utlmilo štvorminútové oslabenie. Súper sem prišiel vyslovene brániť a čakať na naše chyby. Oplatilo sa im to, my sme spravili dve chyby, ktoré súper potrestal a bez streleného gólu v domácom stretnutí nemôžeme pomýšľať na víťazstvo.“

Miroslav Mach, tréner Nových Zámkov: „V piatok sme hrali o dôležité tri body, pretože stále bojujeme o play off. My sme sem prišli s cieľom hrať dobre v defenzíve a myslím si, že sme to aj splnili. Myslím si, že sme zaslúžene vyhrali.“