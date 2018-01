Nitra zdolala Zvolen vďaka dvom gólom v tretej tretine

Napínavý duel pod Zoborom napokon vyhrali domáci hokejisti.

19. jan 2018 o 21:01 TASR

HK Nitra - HKM Zvolen 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Góly: 51. Milam (Slovák), 54. Rýgl (Ordzovenský, Blackwater) - 6. Kytnár (Puliš, Šišovský). Rozhodovali: Novák, Goga - Tvrdoň, Orolin, vylúčení: 7:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2704 divákov

Nitra: Lawson - Rais, Rýgl, Ordzovenský, Milam, M. Versteeg, Mir. Pupák, Korím - Paulovič, Krištof, Macík - Blackwater, Slovák, Lantoši - H. Ručkay, J. Ručkay, Csányi - Kovacs, Šiška, Rzavský - A. Kollár

Zvolen: Nieminen - Drgoň, Ross, Bokroš, J. Kováčik, Ťavoda, Hraško, Zeleňák, Wharton - Coffman, Steen, Obdržálek - Šišovský, Kytnár, Kelemen - Puliš, Špirko, Matis - Síkela, Fekiač, Ďaloga

Prvú šancu v zápase mali domáci, keď Nieminena preveril Lantoši, ale fínsky brankár si poradil. Zvolenský brankár bol v permanencii aj v 5. minúte, no Slovák zlyhal v úniku. V 6. minúte sa prihlásili o slovo aj hostia a na konci peknej presilovkovej kombinácie bol Kytnár – 0:1. Domácim viazla kombinácia a neboli dominantní na puku, ako je u nich v domácom prostredí zvykom.

V druhej tretine mohli "corgoni" vyrovnať v 27. minúte zásluhou Pauloviča, ale ten spred bránkového priestoru minul zvolenskú bránku. Vzápätí podržal Nitru pri samostatnom úniku Puliša brankár Lawson. V 33. minúte vystrelil z dobrej pozície Obdržálek, ale puk príliš podvihol a ten skončil na zadnom plexiskle. Veľkú šancu na vyrovnanie mal v 37. minúte Blackwater, ale jeho bekhendový pokus neskončil gólom.

V 45. minúte predviedol svoju rýchlosť Krištof, ale puk mal iba na bekhend a Nieminen si s jeho pokusom poradil. V 48. minúte sa podobná šanca naskytla Blackwaterovi a aj z tohto minisúboja vyšiel lepšie zvolenský brankár. Nitrania sa dočkali v 51. minúte, keď v presilovej hre nastrelil puk na bránku Milam a ten skončil za Nieminenom – 1:1. V 54. minúte naskočil z trestnej lavice Ordzovenský, ktorý na seba naviazal v súboji obrancu a puk prenechal Rýglovi a ten namieril presne – 2:1. V poslednej minúte hrali hostia presilovú hru, ktorá bola zlepšená o hru bez brankára. Ani to však nestačilo a Lawson podržal nitrianske mužstvo.

Hlasy trénerov

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: „V piatok sme videli, prečo Zvolen okupuje popredie tabuľky. Hrali veľmi dobre a umne na puku. My sme pôsobili trochu splašene a vôbec sa nám nedarili presilové hry. Naopak, súper išiel z presilovky do vedenia a keby odskočil na dva góly, tak by tento zápas bol pre nás veľmi ťažký. Hráči nezačali zmätkovať a zostali verní našej hre a jediná naša podarenejšia presilová hra znamenala vyrovnanie. Nám sa podarilo následne po ukončení oslabenia pretaviť protiútok na gól a v závere sme to obetavosťou udržali.“

Peter Mikula, tréner Zvolena: „Priznám sa, že sme chceli zlepšiť naše vzájomné zápasy s Nitrou. Myslím si, že dve tretiny sme hrali dobrý hokej aj výsledkovo to bolo pre nás priaznivé. Zlomilo sa to v druhej tretine, keď sme v dvoch presilovkách hrali dobre, ale nedali sme gól. V tretej tretine sme očakávali nápor domácich a vedeli sme, že rozhodnú maličkosti. Zápas sa pre nás skončil nepriaznivo, ale s hrou som spokojný, až na výsledok. Bol to zaujímavý zápas pre divákov. Gratulujem súperovi.“