Bežecké double: Milan Valocka vyhral Marathon BB Tour aj Zvolenskú bežeckú ligu

Aj keď na pretekoch sa zúčastňuje len posledných 5 rokov, je to jeho životný štýl. A teraz žne aj zaslúžené úspechy.

18. jan 2018 o 11:17 Stanislav Černák

ZVOLEN. Milan Valocka, rodák z Očovej, v súčasnosti Zvolenčan, dosiahol v roku 2017 dva výrazné úspechy. Stal sa celkovým víťazom svojej kategórie nad 50 rokov 10-dielneho seriálu Marathon BB Tour (už druhýkrát, prvý triumf zaznamenal v roku 2015 a vlani bol druhý za Dušanom Krajčovičom z VŠC Dukla BB) a zvíťazil vo svojej kategórii nad 50 rokov aj vo Zvolenskej bežeckej lige.

„Najviac si cením, že som vyhral aj Marathon BB Tour a aj Zvolenskú bežeckú ligu v mojej kategórii. Podarilo sa mi vlastne také double. Toto je druhý väčší úspech v mojej 5-ročnej kariére,“ povedal Milan Valocka o svojom minuloročnom účinkovaní.

Víťazstvo v Marathon BB Tour

Prvýkrát sa z celkového triumfu v Marathon BB Tour tešil Valocka v roku 2015. Už vtedy ťažil zo svojej všestrannosti, pretože v kalendári tejto série sú zahrnuté rôznorodé a okrem iného aj duatlonové preteky. „Aj pri tomto aktuálnom víťazstve som vyťažil z mojej všestrannosti a z toho, že som mal odbehnutých kompletných 10 pretekov,“ vysvetlil.

Druhý v kategórii nad 50 rokov bol Peter Barcík z BK Sliač. „Na neho sa v priemere získaných bodov na jedny preteky nechytám. Peter je extratrieda, ale neodbehol všetky preteky spadajúce do série Marathon BB Tour. Pre zaujímavosť, Petrova manželka Renáta suverénne zvíťazila v kategórii žien. Takisto je tam niekoľko bežcov, ktorí majú lepšiu výkonnosť ako ja, priemerný počet bodov im vychádza vyšší ako u mňa, ale majú odbehnutých od 7 do 9 pretekov, takže mne zvládnutie všetkých podujatí výrazne pomohlo k celkovému prvenstvu,“ prezradil bez okolkov Milan Valocka.

V sérii Marathon BB Tour sa už zrejme ale nikdy nikomu nepodarí to, čo Valockovi. Odbehnúť všetkých 10 podujatí. „V aktuálnom roku budú do BB Marathon Tour zaradené už iba 4 preteky. A do budúcna myslím, že už ani viac ako päť podujatí nebude,“ dodal.

Duatlon

Jedným z podujatí spadajúcich do banskobystrickej série podujatí sú aj duatlonové preteky Vlkohron, čo znamená 30 km na bicykli v členitom teréne a 10 km behu. „Pre nás amatérov je to dosť náročné. Niektorí ortodoxní bežci takéto preteky ignorujú,“ priblížil úspešný zvolenský bežec. „Vždy som duatlon absolvoval na inom bicykli. Dva až tri dni pred pretekmi si požičiam od Petríka dobrý bicykel a idem sa na ňom aspoň zo dva razy previezť, aby som vedel, ako funguje. V roku 2016 som bol vo svojej kategórii nad 50 rokov tretí a v roku 2017 druhý. Mám dva dni (kvalitný) bicykel a som na stupňoch pre víťazov,“ povedal so smiechom.

Najkrajší súboj sezóny

Veľmi cenným víťazstvom bol pre Valocku aj triumf vo svojej kategórii v seriáli Zvolenskej bežeckej ligy. Tu absolvoval aj dôležitý mikrosúboj sezóny.

„Zvádzal som súboj o prvenstvo na celej 7-kilometrovej trati v behu Buď FIT, nielen IT, počas tretieho podujatia ZBL s Radkom Šálym z B. Štiavnice. On vtedy viedol celkovo o 3 body. Bojoval som s ním o víťazstvo na celej trati, dážď--nedážď, a v poslednom kopčeku som ho konečne zlomil. Pred cieľom som si myslel, že je za mnou nejakých 5 metrov. Ale v skutočnosti to bolo 20 až 30 metrov. V cieli mi potom povedal, keď videl, že ma nedobehne, tak došiel už len krokom. Po týchto pretekoch sme mali obaja zhodný počet bodov. A keďže v posledných dvoch podujatiach ZBL som dobehol do cieľa vždy pred ním, tak v konečnom hodnotení našej kategórie som získal o 4 body viac a vytúžené prvé miesto.“

Úctyhodných 35 pretekov v roku

Milan Valocka absolvoval v roku 2017 od januára po december až 35 pretekov. Z nich vyhral až sedem podujatí, ale napríklad bol sedemkrát aj štvrtý. „V mojej štatistike, ktorú si robím, nie sú zahrnuté dvoje preteky Biela Stopa Kremnica-Skalka. Tú sa mi podarilo absolvovať 30-krát, ale na môjho veľkého kamaráta, maratónca svetobežca Janka Hazuchu nemám, lebo ten ich má kompletných vyše 40, ako jediný v histórii Bielej stopy od roku 1974,“ doplnil.

Všeobecne absolvovať toľko pretekov a najmä zúčastniť sa na všetkých podujatiach Marathon BB Tour a Zvolenskej bežeckej ligy nie je vôbec jednoduché. „Treba si to hlavne poctivo a s rozumom odtrénovať a potom sa už len „modliť“, aby to všetko klapalo, ako má. Aby do toho neprišli nejaké rodinné záležitosti alebo zranenia. Tu si musím poklopať, že rok 2017, na rozdiel od predošlých, som absolvoval takmer bez zranení. Až na jednu výnimku, ale to už bolo prakticky po sezóne. Tri týždne pred Kováčovskou desiatkou som si mierne vytkol pravú nohu pri rekognoskácii terénu na Štúrov beh. Ono je to dosť náročné všetko zvládnuť, najmä, aby sa človeku vyhli tie zranenia.“

Veľkou zaujímavosťou je, že vlani sa Valockovi podarilo vyhrať dve podujatia v jeden deň.

„Na Memoriáli Ondreja Holca v Ponikoch som doobeda bol prvý a v Kľačanoch poobede som zas vyhral preteky do vrchu na 3 km s prevýšením 300 metrov. Bolo tam síce len 10 pretekárov, ale bez rozdielu kategórií. Väčšinou chlapi môjho veku. Prvý ročník Behu do vrchu v Kľačanoch sa konal na počesť Dňa vidieckych žien,“ zaspomínal si.

Aktívnejšie behá päť sezón

Milan Valocka pravidelne behá od roku 2013. „Dovtedy som behal len Bielu Stopu, ale to som bol taký „zimný turista“. Potrénoval som pár týždňov od Vianoc, odbehol som si a koniec. Keď začala Zvolenská Corrida, tak tú som si odbehol tiež, aj to nie pravidelne. Potom som sa ešte občas zúčastňoval na pretekoch Beh Sliačskym chotárom a keď Skalka začala robiť južný okruh Bielej Stopy, tak polmaratón-kros na tejto trase. Bolo to maximálne 5 podujatí za rok,“ priblížil.

Kedy a čím sa to v Milanovi Valockovi zlomilo a začal sa pravidelne zúčastňovať na toľkých pretekoch? „U mňa nastal boom práve v tom roku 2013. Všetko to u mňa naštartovali chlapci z Marathon BB Teamu. Namotali ľudí na medaily, body a na to som sa chytil i ja. Takto to u mňa postupovalo... A za tých 5 rokov, ako to tak sledujem, sa tie behy množia a sú čoraz populárnejšie. Čo je, myslím si, dobré, veď ten, kto chce behať, má aspoň pestrý výber pretekov po celý rok.“

Najkrajší a najhorší beh

Zvolenský bežecký nadšenec má najradšej lesné a horské behy, čiže tie v teréne. „Ak mám byť konkrétny, tak sú to preteky Nemčiansky cross – i keď sa mi tam podarilo vlani „zakufrovať“ a potom sme traja dorazili do cieľa s približne polhodinovým sklzom, Beh Sliačskym chotárom, Vlko-hron, Preteky okolo Urpína, ADRIM Nemce kros, Krížna krížom-krážom, Kordícky extrém a ďalšie prírodné behy. Na dobrej úrovni je aj beh Buď FIT, nielen IT alebo domáce preteky Beh na Pustý hrad.“

Naopak, medzi behy, ktoré Valocka veľmi nemusí, patria večerné a nočné behy. „Tie môžem v pohode oželieť,“ dodal.