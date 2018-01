Bývalý brankár Zvolena Jenčo: Neodchádzalo sa mi ľahko, čakal som ale dosť dlho

Dlhoročná brankárska jednotka Zvolena, 29-ročný gólman Tomáš Jenčo, opustil MFK a jeho futbalová kariéra bude pokračovať v neďalekom klube FK Pohronie.

17. jan 2018 o 15:25

ZVOLEN. Dnes už bývalý strážca brankárskej svätyne MFK Zvolen bol obľúbený u fanúšikov a navyše klub ho zapracoval aj do trénerských štruktúr. Aj preto bola informácia o jeho odchode z klubu spod Pustého hradu veľkým prekvapením.

Tomáš Jenčo v rozhovore prezradil, čo ho viedlo k opusteniu klubu, v ktorom pôsobil 3 a pol roka a bez nadsázky, bol jeho najlepším hráčom. Fanúšikovia Zvolena ho poznajú ako poctivca, ktorý žije futbalom a ide vždy naplno.

Fanúšikov zaskočila správa o Vašom odchode z MFK Zvolen po 3 a pol rokoch. Čo vás viedlo k ukončeniu pôsobenia pod Pustým hradom? Bola to vaša iniciatíva zmeniť klubové farby alebo to prišlo zo strany vedenia klubu?

- Je mi to ľúto, že sa to takto skončilo, pretože 3 a pol roka nie je málo. Po uplynutí mojej zmluvy, ktorá skončila 30. 11. 2017, klub avizoval, že má o mňa záujem, ale k ďalším rokovaniam a rozhovorom už neprišlo. Potom som už musel riešiť svoju situáciu a riešil som ju takto. Už s tým teraz nič nespravíme. Možno je to prekvapivé, ale nemohol som už dlhšie čakať.

Zvolen dosť často menil a obmieňal káder, práve Tomáš Jenčo bol synonymom stálosti, nielen čo sa týka vernosti klubu, ale aj výkonnosti. Boli pri odchode aj emócie?

- Neodchádzalo sa mi ľahko. Prežil som vo Zvolene pekné roky, kde mi vyšla posledná jeseň aj po výkonnostnej stránke. V klube som už pôsobil aj ako tréner mládeže, budem mať na čo spomínať. A možno aj preto ma to všetko mrzí, ale už s tým nespravíme nič. Dívam sa dopredu a asi to tak malo byť. Zvolenu prajem len to dobré a dúfam, že aj v klube sa na mňa bude spomínať len v dobrom a nebude medzi nami nejaká nevraživosť. Taký je ale futbalový život, teraz sa budem snažiť podávať čo najlepšie výkony v novom klube.

Na konci roka tréner Marián Süttő hodnotil pre naše noviny jednotlivých hráčov, podľa neho ste boli ďaleko najlepší hráč MFK Zvolen...

- Neviem, či to hodnotenie trénera Süttőa malo nejaký vplyv na moju zmluvu, alebo sa to nejakým spôsobom iba odsúvalo, že je na to ešte čas... Čakal som ale dosť dlho, prakticky celý december a už to bolo cez moju hlavu. Musel som už pozerať aj na to, že musím platiť účty, musím sa starať o to, aby som mal z čoho žiť. Chcem si založiť rodinu, čiže v takýchto situáciách už musí človek pozerať na seba. Rozhodne neoslavujem, že som odišiel, ale asi to tak malo byť.

Hovorilo sa, že v klube boli chvíľu finančné problémy. Nebolo všetko vyplatené, chvíľu ste netrénovali vôbec ... Zohralo úlohu vo vašom rozhodovaní o odchode zo Zvolena aj toto?

- Poviem len toľko, že v mojom prípade zohralo aj toto úlohu...

Na ktoré obdobie v MFK Zvolen najradšej spomínate?

- Dobre budem spomínať na celé moje pôsobenie vo Zvolene kompletne. Od toho prechodu z Ružinej, cez roky, keď bolo treba uhrať šestku, aby sme nemali záchranárske práce.