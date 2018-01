Farkaška prechádza zmenami v doprave, ulice sú jednosmerné

Doterajšia situácia komplikovala ľuďom život, ani zmeny však nie sú pre vodičov ideálne.

16. jan 2018 o 12:37 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Miestna časť Zvolena nazývaná Farkaška prechádza zmenami v doprave. Na niekoľkých uliciach sa dá jazdiť už iba v jednom smere, nie všetci však zmenu prijali s nadšením.

„Bývame tu 25 rokov. Celý čas autá parkovali na ľavej strane z pohľadu od Ul. Belu IV. Podľa novej koncepcie majú autá parkovať na opačnej strane, čím sme stratili asi šesť parkovacích miest na ľavej strane,“ hovorí obyvateľ z Ulice J. Donča Ladislav Bóna, ktorý nás na zmeny upozornil.

Prúd áut sťažuje vjazd na hlavnú

Spokojný nie je ani so zjednosmernením ulice, respektíve so smerom jazdy. „Všetky autá z Ulice J. Donča, ktoré budú chcieť ísť do mesta, nasmeruje jednosmerka na križovatku ulíc Belu IV. a Janka Jesenského, ktorá je dosť neprehľadná a prejsť cez ňu v špičke je problematické,“ dodáva.

„Kto chce ísť ráno do mesta, buď sa obrní trpezlivosťou, alebo musí obísť celý blok cez Sokolskú ulicu, aby sa dostal na križovatku povyše, ktorá je oveľa prehľadnejšia,“ objasňuje.

„V špičke je na križovatke Jesenského a Belu IV. problém odbočiť doprava smerom do mesta. Ak chce niekto odbočiť doľava v smere na Zlatý potok, musí čakať aj pätnásť minút. Medzi siedmou a ôsmou ráno je to prúd áut, ktorý ide od Lieskovca a od Detvy, dostať sa na hlavnú je takmer nemožné,“ dodáva.

Mesto medzitým sťažnosti vypočulo a čiastočne ľuďom vyhovelo. Zo strany od Ulice bratov Veselovcov preložili tabuľu zákaz zastavenia z pravej strany na ľavú, parkovanie teda zostalo zachované tak, ako sa tu parkovalo štyridsať rokov,“ hovorí Bóna, „smer jednosmernej jazdy však nezmenili,“ dodal.

Z dôvodu, že jednosmerka sa napája na celú sieť ostatných jednosmerných ciest; zjednosmernenie niektorých ulíc totiž súvisí s celkovou zmenou koncepcie dopravy v tejto lokalite.

Ľudia sa sťažovali, cesty sú úzke

„K zmene dopravy mesto pristúpilo pre podnety tamojších obyvateľov, ktorí sa často sťažovali na problémy pri prejazde či parkovaní vozidiel v týchto uliciach,“ komentuje hovorca mesta Martin Svatuška.

„Ide o pomerne úzke komunikácie, kde bolo zaužívané pozdĺžne parkovanie po oboch stranách, čo vytváralo problém s plynulosťou dopravy a hrozili dopravné kolízie. Aj podľa zákona o cestnej premávke je prípustné pozdĺžne parkovať iba v prípadoch, keď v jednom jazdnom pruhu ostane priestor pre pohyb vozidiel v šírke aspoň tri metre,“ podotýka.

Úzke cesty na Farkaške túto podmienku nespĺňajú a plynule obchádzať autá stojace na krajnici sa nedalo.

„Mesto v snahe upraviť tento stav a vyjsť v ústrety požiadavke obyvateľov Farkašky pristúpilo od začiatku roka k zjednosmerneniu ulíc, parkovanie je tak povolené už iba na jednej strane. V prípade ulíc J. Donča a J. Francisciho dokonca vyhovelo aj požiadavke zmeny parkovania na opačnej strane, ako bolo pôvodne plánované,“ dodáva Svatuška.

Ďalšia jednosmerka vznikla na Ulici J. Švermu, uvažuje sa tiež o zmene organizácie dopravy na Ulici E. M. Šoltésovej.