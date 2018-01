Z kuchyne MFK Zvolen: Prichádza nový asistent, káder prejde miernou obmenou

V MFK Zvolen začali so zimnou prípravou. Po skončení jesennej časti sa hráčsky káder rozišiel na dovolenky a v pondelok 8. januára sa hráči a tréneri zišli na mítingu pred začiatkom zimnej prípravy.

ZVOLEN. Ako už býva zvykom, pred štartom zimnej prípravy nastali v MFK Zvolen zmeny. Niektorým hráčom sa končili zmluvy, o niektorých futbalové služby už nemá vedenie a tréner záujem. Zatiaľ sú jasné dve zásadné zmeny. V MFK ukončil pôsobenie brankár Tomáš Jenčo, veľká opora s top profesionálnym prístupom.

Na lavičke v tréningovom procese sa tiež na jar neobjaví jedna z legiend slovenského futbalu na poste asistenta trénera Ľubomír Moravčík. Svoje pôsobenie v klube ukončil pre pracovnú vyťaženosť. V súčasnosti je Moravčík už aj krajský poslanec a športový ambasádor Nitry. Novým asistentom trénera sa stal Žiarčan Miloš Foltán, bývalý manažér mládeže v banskobystrickej Dukle, šéftréner mládeže v Dubnici nad Váhom, neskôr koordinátor Požitavskej futbalovej akadémie PFA Vion Zlaté Moravce a naposledy tréner druholigového rivala FK Pohronie.

„Tak ako aj v iných kluboch, aj v MFK sa bude káder meniť – či už z hľadiska stratégie hry, alebo z dôvodu, že ma niektorí hráči nepresvedčili o svojich kvalitách, ale niektorí z tých, s ktorými sme spokojní boli, chcú pokračovať v iných kluboch. Bude tu iný asistent. Zladiť musíme všetky tieto detaily. Po Ľubošovom odchode sme oslovili Miloša Foltána, s ktorým budeme pracovať na tom, aby Zvolen pokračoval v zlepšených výkonoch,“ povedal hlavný tréner MFK Zvolen Marián Süttő a pokračoval: „Po prvom nábehovom týždni, uvidíme, aká bude situácia a ako zabezpečíme zimnú prípravu. Niektorým hráčom končia dovolenky neskôr, niektorí sú na skúškach v iných kluboch. Začíname spoločne s dorastencami a postupne sa budeme pripravovať na zápasy. Pripravili sme pestrú zmes súperov, zápasy budú na umelej tráve, generálku by sme chceli hrať na domácom prírodnom trávniku, bude záležať na počasí.“

Hrať sa bude ešte o 39 bodov

MFK Zvolen v doterajšom priebehu súťaže figuruje v tabuľke II. ligy na 9.mieste s 22 bodmi a je na dobrej ceste k bezpečnému umiestneniu pre účinkovanie v tejto súťaži aj v budúcej sezóne. Zo súťaže zostupuje do nižších súťaží zo 16 účastníkov posledná štvo-rica. Mužstvá čaká ešte po 13 zápasov a prenasledovatelia určite zabojujú o udržanie sa. Desiate Pohronie má stratu 3 bodov, trojica Šamorín, Trebišov a Nové Mesto nad Váhom má iba štvorbodovú stratu a o bod menej má Inter Bratislava. V hre môže byť teoreticky ešte aj predposledné Komárno so ziskom 16 bodov, hrá sa predsa ešte až o 39 bodov.

„MFK Zvolen chce hrať dôstojnú úlohu a chcem ubezpečiť aj fanúšikov, že chceme naplniť ambície byť stabilným členom druhej ligy. Vieme, že odchádza opora Jenčo, Jackuliak chce hrať v Bratislave, Včelkovi sa končí zmluva, pri ňom sa ešte uvidí, či odíde, alebo ostane. Ostatné zmeny sa ukážu v procese prípravy,“ nechal sa počuť lodivod Süttő.

Slovo šéfa klubu

Situáciu v klube pred zimnou prípravou priblížil šéf MFK Zvolen Peter Svetlánsky: „Určite príde k zmenám v kádri. Po zmene v realizačnom tíme sme s pánom Foltánom dohodnutí do konca tejto sezóny. S pánom Moravčíkom sme sa ro-zišli vo veľmi dobrej atmosfére, s veľmi dobrými vzťahmi. Veľa nám svojimi skúsenosťami pomohol a želáme mu v jeho aktivitách v Nitre veľa úspechov.

Na začiatku prípravy je ťažko povedať, kto príde, kto odí-de. Niektorí chcú do zahraničia, iní sú na skúške v prvoligových kluboch. Otázne je, ako sa tam presadia a či budú k dispozícii nám. Aj podľa toho doplníme káder, nie všetci naplnili doteraz naše očakávanie a máme záujem nielen o kvalitu, ale aj o doplnenie o odchovancov. Jarná časť súťaže nebude vôbec jednoduchá, bodové rozdiely sú minimálne a počas jari bude mať cenu každý získaný bod. Chceme pre Zvolen udržať druhú ligu, chceme hrať atraktívny futbal pre diváka a tým by som chcel pozvať divákov do hľadiska a poďakovať im za doterajšiu priazeň.“

Prípravné zápasy

Futbalové štadióny od času prvého zrazu hráčov, trénerov a prvého tréningu v rámci zimnej prípravy na jarnú časť nového ročníku 2017/2018 pomaly ožívajú, no kompetentných čaká mravčia práca so zháňaním posíl na vhodné doplnenie kádra a zabezpečenie materiálnych potrieb. A hlavne dostatočný finančný tok, potrebný na bezproblémové účinkovanie v súťaži. Dôležité bude mať šťastnú ruku pri výbere vhodných a dostupných hráčov pre doplnenie do kádra, počíta sa aj hráčmi kádra U 19, ktorí spoločne s vytypovanými hráčmi, pozvanými do prípravy, zabojujú o možnosť reprezentovať zvolenské bielo-modro-červené farby v nadchádzajúcej časti sezóny.