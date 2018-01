Prvenstvo materskej školy v Detve

Materská škola v Detve, ako prvá škola na Slovenku, zaviedla evidenciu dochádzky učiteľov prostredníctvom odtlačkov prstov na multifunkčnom zariadení. Riaditeľka hovorí o vyriešení dlhoročných problémov so sledovaním dochádzky a zastupovania.

19. dec 2017 o 21:56 TS

Materskú školu v Detve, podobne ako množstvo iných škôl na Slovensku, dlhodobo trápili problémy s evidenciou dochádzky a zastupovania učiteľov. Všetko sa zaznamenávalo iba do papierového zošita. Odpracované hodiny počas zastupovania, ktoré z nepozornosti neboli zapísané v tomto zošite, tak často nesedeli a spôsobovali riaditeľke školy na konci mesiaca prácu navyše. „Evidencia príchodov, odchodov učiteľov z práce, alebo ich zastupovanie vytváralo v doterajšej evidencii zmätok. Riešením sa stalo evidovanie dochádzky prostredníctvom odtlačkov prstov na našom školskom multifunkčnom zariadení, ktoré sme doposiaľ používali iba na tlač, kopírovanie a skenovanie,“ vysvetľuje Zuzana Slemenská, riaditeľka materskej školy v Detve.

Učitelia svoju dochádzku evidujú priložením prsta k biometrickej čítačke na školskom multifunkčnom zariadení. Systém automaticky eviduje príchod, prestávku, zastupovanie, alebo odchod z práce. Výsledkom sú presné údaje v podobe reportu, ktorý má riaditeľka školy k dispozícii za každý pracovný deň. „Údaje zo systému sa pritom automaticky importujú do mzdového systému materskej školy. Zaznamenaná dochádzka učiteľov tvorí presný podklad pre mzdové oddelenie. Účtovníčka tak už nemusí „pátrať“ kto zastupoval vyučovanie, alebo kto a kedy odišiel z práce,“ opisuje výhody systému Zuzana Slemenská. Výrazne sa tak zrýchlila doba spracovania podkladov, znížila sa vyťaženosť pracovníkov a tým sa ušetrili aj finančné náklady spojené so spracovaním miezd.

Učitelia materskej školy nový systém evidencie dochádzky privítali. Systém presne zaznamenáva odpracované hodiny a tým ich odbremeňuje od ručného zapisovania. Podľa ich slov sa materská škola dostala konečne do 21. storočia. Hlavnou výhodou tohto riešenia je aj to, že systém nepotrebuje žiadne zdĺhavé inštalácie, nevyžaduje žiadne dodatočné investície do servera alebo sieťovej infraštruktúry. Materská škola tak s riešením nemá vysoké prevádzkové náklady. Celý projekt dochádzkového systému stojí materskú školu v Detve len niekoľko desiatok eur mesačne. „Celé riešenie je postavené na využití cloudových služieb. Tie garantujú pravidelné zálohy, včasné aktualizácie a najmä garanciu dostupnosti služieb,“ uvádza Pavol Puskeiler zo spoločnosti Konica Minolta Slovakia, ktorá stojí za dodaným systémom.

Všetky zozbierané osobné údaje sú bezpečne uchované a chránené. Svedčí o tom aj potvrdenie z Úradu na ochranu osobných údajov SR o osobitnej registrácii informačného systému pre materskú školu v Detve. Evidencia dochádzky učiteľov prostredníctvom biometrie je prvým projektom svojho druhu na Slovensku. Vďaka dobrým ohlasom zo strany školy, ako aj učiteľov je možné očakávať, že dopyt po týchto riešeniach bude na slovenských školách rásť.

Výhody integrovaného riešenia dochádzky v materskej škole v Detve

-Unikátne prihlasovanie pomocou biometrickej čítačky na multifunkčnom zariadení

-Dostupnosť dochádzkového systému 24 hodín denne

-Nastavenie pracovných dôb, prerušení, tarifných intervalov s následným exportom do mzdových systémov

-Intuitívny prehľad aktuálneho stavu

-Prívetivé a jednoduché používateľské rozhranie

-Prihlásenie pomocou karty, odtlačkom prsta, prípadne cez webové rozhranie

-Možnosť prístupu odkiaľkoľvek a kedykoľvek

-Import údajov z personálneho systému a rôzne stupne oprávnení prístupov k dátam

-Sledovanie denných či mesačných štatistík v prehľadných reportoch