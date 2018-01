Trojkráľový turnaj v malom futbale ovládli Košičania

Retrospektíva Slovenskej reprezentácie sa vydarila

Slovensko 40 A - Slovensko 40 B 8:3 (5:1)

góly: Svintek 2, Fojtík 2, Czányi, Dikacz, Kollár, Sudimak - Bosák, Ľupták, Balko

SLOVENSKO 40+ A: Mário Michalík - Martin Svintek, Csaba Czányi, Norbert Dikacz, Rastislav Kollár, Štefan Sudimak, Maroš Fojtík. Tréner: Viliam Lačný.

SLOVENSKO 40+ B: Ladislav Baran (Ján Slančík) - Ján Bosák, Peter Suja, Miroslav Ľupták, Ján Paraj, Dušan Vojtek, Maroš Balko, Marcel Grófik, Marián Pillár, Roman Szabo, Ondrej Janeček. Manažér: Miloš Masarik

V 7. ročníku turnaja o Pohár troch kráľov organizátori zaradili do programu pred stretnutiami o záverečné poradie na 1. až 4. mieste i vložené stretnutie dvoch reprezentačných výberov Slovenska hráčov nad 40 rokov, ako akúsi spomienku na v histórii slovenského malého futbalu premiérovú úspešnú účasť reprezentácie v tejto vekovej kategórii v Lige majstrov začiatkom septembra v Slovinskom Terme Čatež. Výbery Slovenska tu skončili na 4. a 5. mieste.

Traja z hráči z A výberu sa síce ospravedlnili (Čobej, Tyčiak a Debnár), no rezerva sa síce zišla kompletná, ale pre zranenie do zápasu nezasiahli Paraj ani Janeček a Slančík mal za sebou zápasy v drese L-Trade a čakalo ho finále. A tak výber Slovenska A rozbalil svoje herné schopnosti od začiatku a po pekných kombinačných akciách sa dostali v prvom dejstve do štvorgólového vedenia napriek obetavým zákrokom Laca Barana. Druhý polčas bol vyrovnanejší, no rezerva prehrala nečakane, až o päť gólov. Strelecky sa zaskveli za víťazov dvomi gólmi Svintek a najlepší strelec reprezentácie 40 - Fojtík. Za rezervu pohotovou strelou uspel Bosák a do siete Michalíka sa trafili aj Ľupták a po peknej akcii Vojteka i Balko. Odmenou za kvalitný výkon bol dlhotrvajúci potlesk tribún.