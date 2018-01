Zlodej si odomkol a vošiel

Využil chvíľkovú nepozornosť domácich a vnikol do domu.

13. jan 2018 o 10:48 ROS

VEĽKÁ LÚKA. Len pár minút stačilo zlodejovi nato, aby vnikol do rodinného domu a ukradol aspoň maličkosť, ktorá sa mu ponúkala. Bizarná krádež sa sala 10. januára vo Veľkej Lúke.

„Niekto ráno medzi 6.55 do 7.10 h vošiel cez pootvorenú vstupnú bráničku do dvora, následne si otvoril kľúčom ponechaným v zámku vchodové dvere a vošiel do chodby domu,“ objasnila krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

„Z chodby ukradol dámsku koženú kabelku,“ doplnila. V kabelke mala jej majiteľka kožené rukavice, slnečné okuliare, puzdre, kozmetickú taštičku, lekárske správy a len malú hotovosť vo výške 7,50 eur. Škodu krádežou vyčíslili na 250 eur. Polícia začala trestné stíhanie pre porušovanie domovej slobody.