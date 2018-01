Zvolen strelil úvodný gól, potom však ľad ovládli domáci Košičania

Po desiatich mesiacoch absolvoval prvý súťažný duel navrátilec Radovan Puliš. Ani on však nezabránil prehre Zvolena v Košiciach.

12. jan 2018 o 20:21 TASR

HC Košice - HKM Zvolen 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)

Góly: 9. Nagy (Pacan), 20. Nagy (Pacan), 31. Jenčík (Dudáš, Pacan), 32. Kafka (Pulli, Hovorka), 32. Petráš (Šoltés, Šedivý), 42. Spilar (Nagy, Dudáš) - 2. Bokroš (Puliš, Fekiač), 36. Coffman (Obržálek). Rozhodcovia: Jonák, Snášel - Kacej, Výleta, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 4617 divákov. Zmeny: 32. Šimko za Nieminena

HC Košice: Habal - Dudáš, Kessel, Šedivý, Čížek, Koch, Pulli, Michalčin - Nagy, Pacan, Spilar - Šoltés, Hovorka, Jenčík - Kafka, Boltun, Suja - Petráš, Vrábeľ, Klíma – Novotný

HKM Zvolen: Nieminen (32. Šimko) - Wharton, Ross, Hraško, Kováčik, Ťavoda, Bokroš, Dubeň - Coffman, Špirko, Obdržálek - Puliš, Kytnár, Šišovský - Matis, V. Fekiač, Kelemen - Marcinek, Síkela, Mart. Ďaloga

Na úvodný gól sa v šlágri 36. kola čakalo iba 91 sekúnd. Radovan Puliš vo svojom prvom striedaní v aktuálnej sezóne, našiel obrancu Bokroša, ktorého strela zapadla za Habala - 0:1. Tento gól však paradoxne viac pomohol domácim, ktorí postupne prevzali iniciatívu. Jenčík ani Šoltés v 7. minúte svoje šance ešte nepremenili, no v 9. minúte už bolo vyrovnané. V úniku dvoch proti jednému poslal Pacan ideálny puk Nagyovi a ten v oslabení prekonal Nieminena. Keď sa už zdalo, že sa prvá tretina skončí nerozhodne, využil Nagy zmätok okolo Nieminena a poľahky poslal puk do bránky - 2:1.

Úvod druhej časti priniesol vyrovnaný boj, ktorý napokon znamenal povestné ticho pred búrkou. Košičanom stačilo v polovici druhej časti 41 sekúnd na to, aby svoj náskok navýšili na 5:1. Najskôr si Jenčík po Dudášovej prihrávke zblízka vychutnal Nieminena, krátko na to Kafka dokončil Hovorkovu akciu a keď zvolenský brankár zazmätkoval za bránkou, zapísal sa do streleckej listiny aj Petráš. Fínsky brankár následne prenechal miesto Šimkovi. Ten sa poriadne zapotil už pri svojom prvom zákroku, no s protiútokom domácich si poradil. V 36. minúte sa hostia vrátili do zápasu, keď chybu v defenzíve Košíc potrestal Coffman - 5:2.

Domáci si boli vedomí presvedčivého náskoku a kontrolovali hru. Sebavedomie si zvýšili už po 62. sekundách tretej časti, keď únik dvoch na jedného premenil na šiesty gól Spilar - 6:2. Hra mala aj naďalej spád, nevytratili sa bojovnosť ani nasadenie, no zaujímavých gólových príležitostí postupne ubudlo. Na výsledku už nič nezmenili ani dve presilovky hostí v tretej časti.

Hlasy trénerov

Marcel Šimurda, tréner HC Košice: "Dôležité bolo, že sme sa dostali do stretnutia práve v našom oslabení, keď sme vyrovnali na 1:1. Zápas sa lámal v druhej časti, najmä v priebehu minúty, v ktorej sme strelili tri góly. Dostavil sa pokoj na naše hokejky a napokon sme presvedčivo vyhrali. Ďakujem chlapcom za výkon, hoci tam boli nejaké chybičky. Myslím si, že takýto hokej sa páčil aj divákom."

Peter Mikula, tréner HKM Zvolen: "Začali sme dobre. Prvú tretinu sme síce prehrali 1:2, ale boli sme aktívni. Nedokázali sme však využiť istý rešpekt zo strany Košíc. Neskôr sme domácich naštartovali vlastnými chybami. Košičania zvíťazili vďaka svojmu prístupu a nasadeniu. Momentálne sa trápime v efektivite a aj preto je dnešný výsledok taký aký je."