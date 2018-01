Deti budú od septembra chodiť do novej škôlky

Budovu odkúpili od evanjelickej cirkvi, dovtedy jej platili za prenájom.

18. jan 2018 o 11:09 TASR

BABINÁ. V Babinej bude najmenším obyvateľom obce od septembra slúžiť nová materská škola. Momentálne sa stavia na mieste pôvodnej budovy škôlky, ktorá pochádzala ešte z konca 19. storočia.

"Sme asi v polovici, keď máme za sebou hrubú stavbu, pričom v prvom polroku 2018 by sme chceli pracovať už v interiéri a na zariaďovaní objektu," povedala TASR starostka Babinej Jana Gregušová

Predškoláci, ktorých je aktuálne 19, sú dočasne umiestnení v priestoroch združenej budovy obce, ktorá je hneď vedľa rozostavanej škôlky.

Pôvodný objekt materskej školy obec odkúpila pred viac ako dvoma rokmi od evanjelickej cirkvi, dovtedy samospráva platila za prenájom. Budova však už po všetkých stránkach nespĺňala súčasné kritériá.

V Babinej navyše počítajú v súvislosti so zvyšujúcou sa výstavbou rodinných domov s rastom počtu detí, a tým aj väčším záujmom rodičov o umiestnenie svojich ratolestí do predškolských zariadení. "Výstavbou novej škôlky by sa nám kapacita zvýšila na 30 detí," podotkla starostka.

Výstavba novej materskej školy vyjde obec na asi 340-tisíc eur. "Platíme to celé z vlastného rozpočtu, peniaze sme si našetrili rokmi, pričom nám výrazne pomohli výnosy z predaja dreva od obecných lesov," pripomenula.