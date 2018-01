V HKM Zvolen skončil kapitán Lukáš Jurík i obranca Andersons, novou posilou účastník MSJ

V kádri HKM Zvolen nastali výrazné zmeny. Tím opúšťa kapitán Lukáš Jurík a obranca Andersons. Naopak, do klubu príde slovenský reprezentant do 20 rokov, účastník nedávnych MS.

12. jan 2018 o 13:51 Stanislav Černák

ZVOLEN. Kapitán majstrovského tímu HKM Zvolen zo sezóny 2012/2013, odchovanec zvolenského hokeja 35-ročný center Lukáš Jurík ukončil svoje pôsobenie v materskom klube. „Po viacerých jednaniach vedenia HKM s jedným z najskúsenejších korčuliarov súťaže, sa v priebehu tohto týždňa zainteresované strany dohodli na ukončení vzájomnej spolupráce,“ povedal manažér HKM Zvolen Miroslav Brumerčík.

Lukáš Jurík bol kapitánom Zvolena aj v prebiehajúcej sezóne, no napokon v klube končí. V aktuálnej sezóne nazbieral Jurík v 32 zápasoch 11 bodov za 4 góly a 7 asistencií. V posledných zápasoch sa už objavoval vo štvrtej formácii.

„Bolo to pre mňa veľmi ťažké rozhodovanie, ale aj také situácie život prináša. HKM je môj hokejový domov, strávil som tu väčšinu svojej hokejovej kariéry a som na to hrdý. Človek nikdy nevie a možno sa naše cesty opäť stretnú, ale nedeľňajší zápas s Trenčínom bol pravdepodobne mojím úplne posledným vo zvolenskom drese. Už pre seba riešim nové pôsobisko. Chalanom držím palce, partia ktorú sme dali dokopy je od majstrovskej sezóny najlepšia, aká tu bola. Želám im, aby to dotiahli až na vrchol,“ vyjadril svoje pocity pre klubový web Lukáš Jurík.

Z kádra sa porúča aj lotyšský obranca, 31-ročný Janis Andersons. Tréner Mikula už veľmi tohto obrancu v tejto sezóne nevyťažoval a aj v tomto prípade sa obe strany rozišli po vzájomnej dohode. „Lukášovi ďakujeme za odvedenú prácu pre náš klub počas mnohých rokov. Takisto ďakujeme aj Janisovi. V ďalšom športovom i osobnom živote im prajeme mnoho úspechov,“ dodal Brumerčík.

Naopak, do kádra HKM Zvolen prichádza 19-ročný obranca Vojtech Zeleňák, účastník nedávnych majstrovstev sveta v hokeji do 20 rokov. Zeleňák sa po štyroch rokoch strávených v mládežníckych tímoch pražskej Sparty pred touto sezónou zaradil do projektu SR 20 a v 20-tich zápasoch mladíkov proti tipsportligistom sa stal najproduktívnejším obrancom svojho tímu. Perspektívny zadák, ktorý meria 196 cm a váži 101 kg, prichádza pod Pustý hrad na hosťovanie zo Sparty Praha do konca aktuálnej sezóny.