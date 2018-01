Nečakaný odchod: Brankárska opora Tomáš Jenčo už nie je hráčom MFK Zvolen

Zvolenskí futbalisti začali zimnú prípravu 8. januára, už bez Tomáša Jenča.

12. jan 2018 o 10:15 Stanislav Černák

ZVOLEN. Fanúšikov zvolenského futbalu nasledujúce riadky zrejme zaskočia. Výrazná opora MFK Zvolen Tomáš Jenčo už nepokračuje v kádri trénera Mariána Süttőa. Stal sa hráčom konkurenčného tímu FK Pohronie.

„Po uplynutí mojej zmluvy, ktorá skončila 30.11.2017, klub avizoval, že má o mňa záujem, ale k ďalším rokovaniam a rozhovorom už nedošlo. Potom som už musel riešiť svoju situáciu a dopadlo to takto. Možno je to prekvapivé, ale nemohol som už dlhšie čakať,“ povedal 29-ročný rodák zo Stropkova. Netajil, že sa mu Zvolena odchádzalo ťažko. „Je mi to ľúto, že sa to takto skončilo, pretože 3 a pol roka nie je málo. Prežil som vo Zvolene pekné roky,“ doplnil.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Tréner MFK hodnotí svojich zverencov: Najlepšie obstál Jenčo, trom hráčom poriadne naložil

S klubom FK Pohronie sa Jenčo zatiaľ dohodol na ročnej zmluve. „Predbežne mám podpísanú zmluvu na jeden rok s tým, že sme sa bavili o ďalšej spolupráci, ktorá by mohla byť dlhodobejšia, ale zatiaľ je to na jeden rok,“ ozrejmil.

V najbližších dňoch vám prinesieme s Tomášom Jenčom aj rozhovor.