Obnovili viac ako päťdesiat percent ciest

Viac ako tristotisíc eur investovala vlani Hriňová do ciest či chodníkov. Stále ju však čaká veľa práce.

19. jan 2018 o 18:37 TASR

HRIŇOVÁ. Viac ako 317-tisíc eur investovala vlani Hriňová do údržby, opráv a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov či do výstavby parkovacích plôch.

Rekonštrukciu ciest považujú obyvatelia tohto podpolianskeho mesta z pohľadu zlepšenia kvality života za najdôležitejšie. Hriňová, ktorá má v rámci Slovenska piaty najväčší kataster, spravuje totiž až 178 kilometrov ciest.

Takmer milión eur

Z 80 miestnych komunikácií, zaradených mestom v roku 2011 do harmonogramu výstavby či rekonštrukcie, ich na opravu čaká ešte necelá polovica.

V priebehu siedmich sezón sa úplne alebo čiastočne podarilo odstrániť havarijný stav na 45 miestnych komunikáciách. Za toto obdobie samospráva do ciest investovala viac ako 950-tisíc eur.

Vlani na jar sa mestu podarilo z vlastných prostriedkov zrekonštruovať miestne komunikácie Do Vyletelov a Do Žaniakov. Nový asfaltový povrch dostal aj tzv. kijár na Raticovom vrchu. Obyvatelia miestnej časti Priehalina sa dočkali rekonštrukcie komunikácie Do Salvov. „Urgentne sme riešili aj havarijný stav cesty Do Jarabovej,“ podotkol primátor Stanislav Horník.

Na jeseň mesto zrekonštruovalo prvú časť miestnej komunikácie v časti Krivec – Medzikopec na pomedzí Hriňovej a Korytárok. V závere roka zrekonštruovali vybrané úseky ciest na Blate a v Slanci Do Adamov. „V priebehu roka 2017 sme pokračovali v prácach na Tršovke. Zrekonštruovať sa podarilo chodníky pre peších na uliciach Horná a Strojárska,“ pripomenul primátor.

Majetkovoprávne vyrovnanie

Na jar 2018 má už mesto pripravenú rekonštrukciu ciest Do Vidiečanov a Do Ďuríkov v Krivci. Následne aj v ďalších miestnych častiach. Naplánované je pokračovanie rekonštrukcie chodníkov v časti Tršovky a dlho odkladané rekonštrukcie chodníkov v centrálnej časti mesta a na Lúčnej ulici.

Mesto podľa primátora naďalej bojuje s problémom majetkovo-právneho vyrovnania ciest, na ktoré sa pred desaťročiami nemyslelo. „Našťastie sa vo viacerých prípadoch stretávame s dobrou vôľou občanov, kde sa nám darí postupne vysporadúvať miestne komunikácie do majetku mesta.

Mesto v tomto prípade hradí všetky náklady na geodetické zameranie a notárske poplatky. Zadosťučinením pre ľudí je prednostná rekonštrukcia ciest.“